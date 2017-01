In Jerusalem raste heute ein Palästinenser aus Ostjerusalem in eine Gruppe israelischer Soldaten. Bei dem Anschlag kamen vier Menschen ums Leben. 17 wurden verletzt; der Attentäter erschossen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vermutet die Terrormiliz IS hinter dem tödlichen Anschlag in Jerusalem, bei dem ein Palästinenser in eine Gruppe von Soldaten gerast und vier Menschen getötet hat. Auch einen Zusammenhang mit dem Anschlag von Berlin hält Netanjahu für möglich.

Jerusalem

Ein Palästinenser ist am Sonntag inmit einem Lkw in eine Gruppe von Soldaten gerast und hat vier von ihnen getötet. 17 weitere Personen seien verletzt worden, eine von ihnen schwer, teilten die Rettungsdienste mit. Der Fahrer wurde erschossen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vermutete die Terrormiliz Islamischer Staat hinter der Tat: "Wir kennen die Identität des Angreifers. Allen Anzeichen nach war er ein Anhänger des Islamischen Staats."

Netanjahu: Zusammenhang von Nizza, Berlin und Jerusalem möglich

Bisher ist nichts über aktive IS-Zellen in Israel bekannt. In der Vergangenheit haben auch Palästinenser ohne Verbindungen zum IS ähnliche Anschläge mit Autos verübt. Mehrere Palästinenser wurden in Israel unter dem Verdacht festgenommen, sich in Syrien dem IS anschließen zu wollen. Zwei Männer, die im vergangenen Juni in Tel Aviv um sich geschossen hatten, sollen auch vom IS inspiriert, aber keine Mitglieder der Terrormiliz gewesen sein.

Jerusalem

Nach der Tat übernahm zunächst weder der IS noch irgendeine andere Gruppe die Verantwortung. Netanjahu zog bei einem Besuch am Anschlagsort aber Parallelen zu anderen IS-Anschlägen in Europa. "Wir wissen, dass es eine Abfolge von Terrorattacken gibt. Es könnte definitiv einen Zusammenhang geben, von Frankreich bis Berlin und jetzt."

Steinmeier verurteilt Anschlag

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier verurteilte den Anschlag. "Bei uns rufen diese Bilder Erinnerungen an die schrecklichen Ereignisse vom Breitscheidplatz in Berlin vor wenigen Wochen wach", sagte er.

Der Angreifer stammte aus dem palästinensischen Viertel Dschabel Mukaber in Ostjerusalem, ganz in der Nähe des Anschlagsorts. Nachbarn sagten, er sei ein Anhänger des Salafismus gewesen, einer ultrakonservativen Auslegeung des Islam, die sowohl friedliche, als auch gewaltsame Strömungen hat. Das gesamte Viertel wurde abgeriegelt.

Polizeisprecherin Luba Samri sagte, der Fahrer sei auf einer Straße im Viertel Armon Hanatziw unterwegs gewesen und habe den Wagen in die Gruppe von Soldaten gelenkt, die gerade aus einem Bus ausgestiegen sei. Auf einem vom israelischen Fernsehen ausgestrahlten Überwachungsvideo war der Anschlag zu sehen. Der Fahrer setzte noch einmal zurück, nachdem er in die Menge gerast war, um offenbar noch mehr Menschen niederzufahren. Schließlich wurde er erschossen.

Tödliche Attacken häufen sich

Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes waren alle vier Opfer zwischen 20 und 30. Es handelte sich demnach um drei Frauen und einen Mann. Seit September 2015 kommt es immer wieder zu tödlichen Attacken von Palästinensern auf Israelis. Meist setzen die Angreifer dabei Messer ein, vereinzelt rasten sie aber auch mit Autos in Menschenmengen. Mittlerweile 40 Israelis und zwei Amerikaner kamen ums Leben, 230 Palästinenser wurden erschossen, die meisten von ihnen waren nach israelischer Darstellung Angreifer.

In den vergangenen Monaten waren die Angriffe aber deutlich zurückgegangen. Die Toten vom Sonntag waren die ersten auf israelischer Seite seit drei Monaten. Gleichzeitig war es auch einer der opferreichsten Angriffe, seit diese begannen. Hamas-Sprecher Abdul-Latif Kanu rief andere Palästinenser auf, dem Beispiel des Angreifers zu folgen und den Widerstand gegen die Israelis auf eine neue Stufe zu stellen.