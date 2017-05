Video Was gab Trump an Lawrow weiter?

Ein Bericht der Washington Post, nach welchem Trump sensible Geheimdienst-Informationen mit dem russischen Außenminister Lawrow geteilt habe, hat für Wirbel gesorgt. Trump ist der Meinung, rechtens gehandelt zu haben.

US-Präsident Trump hat zugegeben, Informationen zur IS-Terrorbekämpfung an den russischen Außenminister weitergegeben zu haben. Wie geheim diese allerdings waren, ließ er offen. In Washington wird die Frage immer lauter: Was hat Trump mit Russland zu tun?

US-Präsident Trump soll laut New York Times versucht haben, FBI-Ermittlungen gegen ihn zu beeinflussen. Jetzt werfen ihm Kongress-Mitglieder Justiz-Behinderung vor. Die Empörung ist riesig, und die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren werden lauter.

Die neuen Vorwürfe wiegen schwer: Sollte sich erhärten, dass US-Präsident Trump Justiz-Ermittlungen behinderte, ist ein Amtsenthebungsverfahren nicht mehr ausgeschlossen, sagt Politikforscher Christian Lammert im heute.de-Interview. Zudem bröckele die Unterstützung der Republikaner, und Trump sei nicht mehr Herr im eigenen Haus.

Der Rauswurf von FBI-Chef Comey, das Ausplaudern von Geheimdienst-Erkenntnissen, Russland-Kontakte – Donald Trump steht immer mehr unter Druck - sehen Sie seine Präsidentschaft durch die jüngsten Vorwürfe in Gefahr?

Christian Lammert ... .... ist Professor am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt ist unter anderem das politische System der USA.

Ja, das kann man so formulieren, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass jetzt auch der Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus beim FBI angefordert hat, dass all die Notizen, die der ehemalige FBI-Direktor Comey von den Gesprächen mit Trump gemacht hat, innerhalb von einer Woche dem Ausschuss übermittelt werden. Ich glaube, da vermuten selbst die Republikaner, dass Trump doch versucht hat, starken Einfluss auf diese Untersuchungen zu nehmen, als er bisher eingestanden hat. Und da wird momentan in den USA auch offen eine Behinderung der Justizbehörden diskutiert. Sollte sich dies erhärten, könnte das zu einem Amtsenthebungsverfahren führen.Das Weiße Haus hat die Berichte über Comey-Notizen dementiert. Wie ist das einzuschätzen?

Das ist das Problem, das wir momentan immer aus dem Weißen Haus hören. Man hat irgendwelche Vermutungen, dann hört man das ganze Team um Trump herum eine andere Geschichte erzählen, Trump teilt danach per Tweet mit, es war doch so, wie anfangs vermutet wurde. Nach diesem Muster lief es auch ab, als er den FBI-Direktor feuerte.

Jetzt ist die Frage, wie Trump auf den jüngsten Vorwurf reagiert. Er scheint wirklich von einer Persönlichkeitsstruktur zu sein, dass er immer hinterher noch Recht behalten muss, und fast trotzig seine Motivationen kundtut. Das führt zu einer riesigen Unzufriedenheit und zu chaotischen Verhältnissen im Weißen Haus, weil keiner mehr weiß, welche Botschaft jetzt eigentlich nach außen kommuniziert werden soll. Da sind nur Widersprüche, die Kommunikation ist intransparent, und das schadet natürlich auch der Institution der Präsidentschaft in den USA.

Sollte bewiesen werden, dass Trump tatsächlich FBI-Chef Comey aufgefordert hat, die Russland-Ermittlungen gegen den ehemaligen Sicherheitsberater Flynn einzustellen - würde das für eine Amtsenthebung ausreichen?

Das wäre ganz klar eine Behinderung der Ermittlungs- und Justizbehörden. Das letzte Mal, als ein Amtsenthebungsverfahren im Fall von Bill Clinton eingeleitet wurde, war das der gleiche Grund. Er hatte unter Eid die Unwahrheit gesagt und damit die Ermittlungsbehörden behindert. Dieses Argument müsste man dann im Fall von Trump auch prüfen. Und wenn die republikanische Partei oder eine gewisse Anzahl von Abgeordneten der Republikaner dies auch so sehen, dann kann das Repräsentantenhaus über die Einleitung eines solchen Verfahrens entscheiden.

Wie stark stehen die Republikaner nach den ganzen Vorwürfen noch hinter ihrem Präsidenten?

Was ich aus aktuellen Berichten und Telefonaten gehört habe, bricht momentan ein bisschen die Unterstützung für Trump weg. Diese war lange Zeit erstaunlich stabil. Aber die immense Anzahl an Skandalen und die Unklarheit, wie die Verbindungen zu Russland wirklich sind, verstört viele republikanische Abgeordnete. Dann gab es noch das Treffen Trumps im Oval Office mit dem russischen Außenminister Lawrow und dem russischen Botschafter in Amerika, zu dem die russische, aber nicht die amerikanische Presse eingeladen war. Auch das trug zur Verunsicherung bei.

Zudem stehen viele dieser Abgeordneten 2018 wieder zur Wahl bei den Zwischenwahlen und haben langsam Angst, dass sie mit in diesen Strudel gerissen werden. Nach den jüngsten Enthüllungen merkt man, dass die Administration mehr und mehr isoliert dasteht. Und wenn die Unterstützung durch die Republikaner bröckelt, dann sind die Bedingungen für ein Amtsenthebungsverfahren geschaffen.

Sollte Trump nicht eine Behinderung der Justiz nachgewiesen werden, was könnte sonst noch ein solches Impeachment-Verfahren auslösen oder die Präsidentschaft Trumps gefährden?

Wenn bei den Justiz-Ermittlungen herauskommen sollte, dass es Verbindungen zwischen Russland und der Trump-Wahlkampagne gab, eventuell sogar unter Mitwisserschaft von Donald Trump, könnte das unter der Überschrift "Landesverrat" laufen und auch Basis für ein solches Verfahren sein. Ein weiterer Grund könnten immer noch Trumps Geschäftsbeziehungen mit anderen Ländern sein, die sehr undurchsichtig sind. Finanzielle und wirtschaftliche Abhängigkeiten zu Regierungen anderer Ländern sind nach der Verfassung unzulässig.

Eine Präsidentschaft kann auch aus gesundheitlichen Gründen beendet werden: Wenn der Vize-Präsident und eine Mehrheit des Kabinetts meinen, dass Trump nicht mehr in einem gesundheitlichen Zustand ist, um dieses Amt zu führen, dann könnten sie ihn des Amtes entheben, und damit würde Vize Mike Pence sofort zum Präsidenten ernannt. Es gibt zudem noch eine Ausnahmeregel, wonach auch der Kongress mit Mehrheiten in beiden Kammern das fordern kann. In der Vergangenheit geschah so etwas, wenn jemand bewusstlos war und im Krankenhaus lag. Bei Trump wäre das Argument eher eine Persönlichkeitsstörung, es gibt auch immer wieder Vermutungen, er würde unter Alzheimer leiden. Aber eine Amtsenthebung aus gesundheitlichen Gründen sehe ich als ein sehr unwahrscheinliches Szenario.

Wie würde ein Amtsenthebungsverfahren aussehen?

In der Geschichte der USA gab es zwei solcher Verfahren, die beide gescheitert sind. Einem dritten kam Nixon durch einen Rücktritt zuvor. Die Hürden sind groß. Eine Mehrheit im Repräsentantenhaus muss ein solches Verfahren einleiten, und die eigentliche Verhandlung läuft in zwei Schritten ab. Es wird zunächst geprüft, ob das Vergehen vorliegt, und in einem zweiten Schritt, ob das Vergehen schwer genug ist, um den Präsidenten des Amtes zu entheben. Wenn es hierfür eine Mehrheit im Senat gibt, ist der Präsident des Amtes enthoben.

Skandale, wachsendes Misstrauen, Kommunikationschaos - ist Trump noch Herr im eigenen Haus?

Trump ist inzwischen nicht mehr Herr im eigenen Haus. Das ist auch daraus zu schließen, dass Trump massive personelle Umstrukturierungen vornehmen will, weil er mit der Arbeit seiner Mitarbeiter nicht mehr zufrieden ist. Es wird davon gesprochen, dass eventuell sein höchster persönlicher Berater Steve Bannon seinen Posten räumen muss. Auch ist die Rede davon, dass Stabschef Reince Priebus ausgetauscht werden soll. Die Position des Pressesprechers steht ebenfalls möglicherweise zur Disposition.

Solche Gerüchte verstärken den Eindruck, dass die Kontrolle im Weißen Haus verlorengegangen ist, und dass unterschiedliche Vorstellungen herrschen zwischen dem Präsidenten und seinem Beraterstab. Daran sieht man, dass momentan keine einheitliche Linie und Politik formuliert werden kann. Und die nächsten Tage werden zeigen - Trump ist auf Auslandsreise - wie er die neuen Vorwürfe aufgreift.

Ich war lange Zeit sehr skeptisch, ob es zu einem Amtsenthebungsverfahren in seiner ersten Amtsperiode kommen kann, aber jetzt halte ich das nicht mehr für ausgeschlossen.

Das Interview führte Doris Neu