Das Finale der Fußball-Champions-League 2019 wird entweder in Baku oder in Madrid ausgetragen werden. Diese beiden Bewerbungen liegen der UEFA vor, wie der Europa-Verband mitteilte. Das Olympiastadion in Aserbaidschans Hauptstadt Baku zählt im Sommer 2020 zu den Austragungsorten der ersten paneuropäischen EM-Endrunde. Das neue etropolitano-Stadion von Atletico Madrid wird 2017 eröffnet. Dieses Jahr findet das Endspiel in der Königsklasse am 3.Juni im Millennium Stadium in Cardiff statt. Der Finale 2018 wird in Kiew ausgetragen.