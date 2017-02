In Brüssel eröffnet das Museum "GardeRobe MannekenPis". Besucher können in der Ausstellung Kostüme des urinierenden Jungen anschauen. Die Brunnenfigur ist eines der Wahrzeichen in Belgiens Hauptstadt.

Es trägt das belgische Nationaltrikot genauso wie ein Designer-Kostüm von Jean Paul Gaultier: Fast tausend Kleidungsstücke hat das Manneken Pis. Nun bekommt Brüssels Wahrzeichen eine Garderobe - in Form eines neuen Museums.

Designer-Dress, Fußballtrikot, Landestracht - Manneken Pis kann einfach alles tragen. Das Wahrzeichen Brüssels hat mehr als 950 Kostüme in seiner Garderobe. 133 davon werden von heute an im neuen Museum "GardeRobe MannekenPis" wenige Meter entfernt von der Brunnenfigur im historischen Zentrum Brüssels präsentiert. Ein begehbarer Kleiderschrank, dessen Besuch zeigt: Das Manneken macht in jedem Gewand eine gute Figur. Und andere wollen an seinem Ruhm teilhaben. Das nahegelegene Museum zur Geschichte der Figur wurde ebenso neugestaltet.

"Japaner komplett verrückt nach Manneken Pis"

"Der beste Weg, in Brüssel präsent zu sein, ist das Manneken Pis", sagt einer, der es wissen muss. Roel Jacobs ist Historiker und so etwas wie ein wandelndes Lexikon über den Touristen-Magnet. Für ihn ist die kleine Figur im In- und Ausland vor allem deshalb so populär, weil sie der Brüsseler Selbstironie entspricht.

Die Nonchalance, mit der der Junge in aller Öffentlichkeit pinkelt, kommt an - und zwar in der ganzen Welt. So bilden Gaben fremder Länder den größten Teil der Kostüm-Schau: das Manneken in der britischen Garde-Uniform, das Manneken als italienischer Harlekin. Das Manneken als Amazonas-Indianer und das Manneken als kanadischer Eishockey-Spieler. "Jeder Besucher möchte natürlich das Kostüm sehen, das sein Land Manneken Pis geschenkt hat", sagt Kurator Gonzague Pluvinage. Mit 18 Gewändern ist Japan als außereuropäisches Land bislang am spendabelsten gewesen. "Die Japaner sind komplett verrückt nach Manneken Pis."