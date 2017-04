In knapp zwei Wochen wählen die Franzosen ihren neuen Präsidenten. Die Favoriten sind Emmanuel Macron und Marine LePen. Der eine verkauft sich als links-liberaler Europa-Freund, die andere als stramme Patriotin mit "Frankreich first"-Attitüde. Aber was wäre, wenn die Kandidaten Asterix-Figuren oder Markenprodukte wären? Genau das hat eine französische Werbeagentur die Wähler gefragt.

In gut zwei Wochen ist es soweit: Rund 40 Millionen Franzosen wählen aus den elf Kandidaten einen neuen Präsidenten aus. Der Wahlkampf geht somit in die sogenannte "heiße Phase".

Das Rennen um den Élysée-Palast ist bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich noch völlig offen: Umfragen zufolge liegen zurzeit vier Kandidaten nah beieinander. Das Zünglein an der Waage könnten am Ende die katholischen Wähler sein.

Der Wahlkampf in Frankreich ist vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag in der heißen Phase. Die Kandidaten buhlen Stimmen: Immerhin neun Millionen Franzosen sind noch unentschlossen. Sie könnten den Ausschlag geben: Laut Umfrageinstituten liegen vier Kandidaten dicht beieinander.

von Susanne Freitag

Der Wahlkampf in Frankreich ist vor der Präsidentschaftswahl in der heißen Phase. Die Kandidaten buhlen um Stimmen, denn immerhin neun Millionen Franzosen sind noch unentschlossen. Sie könnten am Sonntag den Ausschlag geben: Laut Umfrageinstituten liegen vier Kandidaten dicht beieinander.

Ach, wenn man sich nur zerteilen könnte… Die Präsidentschaftskandidaten in Frankreich haben es so kurz vor der Wahl nicht leicht. Neun Millionen Franzosen wissen immer noch nicht, wem Sie ihre Stimme geben sollen. Der beste Weg, sie zu erreichen, ist immer noch, sie zu treffen. Aber wie soll man in der kurzen Zeit im Norden, im Süden, in der Groß- und in der Kleinstadt sein?

Der Linksaußen-Kandidat Jean-Luc Melenchon hat es gestern vorgemacht: Per Hologramm trat er in mehreren Städten gleichzeitig auf. Außerdem hat er einen Youtube-Kanal, ein eigenes Videospiel und er antwortet selbst auf Twitter- und Facebook-Kommentare. Wider alle Erwartungen gehört Melenchon inzwischen zu den "großen vier" zwischen denen am kommenden Sonntag das außergewöhnlichste Kandidatenrennen der französischen Geschichte entschieden wird.

Umfrageinstitute sind nervös

Gestern meldete das Institut IPSOS, dass es im Moment noch Zweifel hat, ob es am Sonntag um 20 Uhr tatsächlich ein messbares Endergebnis gibt. Zu dicht liegen die Kandidaten Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon und Francois Fillon zusammen. Und im Gegensatz zu den letzten Wahlen steht Frankreich vor einer noch nie dagewesenen Parteienkonstellation.

Die Bewegung des Kandidaten der Mitte, Emmanuel Macron, ist zu einer Art Sammelbecken geworden, in dem sich gleichermaßen Persönlichkeiten der traditionellen Rechten und Linken wieder finden. Er ist eine Art personifizierte große Koalition, mit viel Charisma aber mit der großen Schwierigkeit, dass Regieren mit einer solchen gemischten Gruppe nicht leicht sein wird. Das ist auch vielen Franzosen klar. Das Problem ist nur, dass Francois Fillon mit den Affären um die Scheinbeschäftigung seiner Frau und um die teuren Anzüge, die ihm ein Freund geschenkt haben soll, so in Misskredit geraten ist, dass er sogar für viele Wähler aus dem eigenen Lager nicht mehr vertretbar erscheint.

Le Pen fast stabilste Größe

Marine Le Pen ist inzwischen fast die stabilste Größe in diesem Wahlkampf - hatte sie sich anfangs im Tonfall zurückgenommen, sind ihre Parolen wieder drastischer geworden.

Auch ihre Anhänger bei den Wahlkampfveranstaltungen wie zuletzt in Paris riefen wieder laut "La France aux Francais – Frankreich den Franzosen", das hatte man in den letzten Jahrzehnten in dieser Deutlichkeit nur selten gehört. Marine Le Pen hat sehr gute Chancen in die Stichwahl zu kommen, die Umfragewerte konstant gut, das macht Partei und Parolen salonfähiger als zuvor.

Alles denkbar am Sonntag

Seit gestern ist das Thema Sicherheit wieder ins Zentrum gerückt. In Marseille wurden zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen, die offenbar Anschläge während der Wahlen geplant hatten. Jetzt werden die Auftritte vieler Kandidaten zusätzlich gesichert, auch am Wahlsonntag werden 50.000 zusätzliche Polizisten und Soldaten eingesetzt.

Marine Le Pen ist heute Abend in Marseille, der Kandidat der Parti Socialiste Benoît Hamon auf der Place de la Republique in Paris, Emmanuel Macron in Nantes, Francois Fillon ist in den Hauptnachrichten zu Gast. Neun Millionen unentschlossene, verunsicherte Wähler müssen überzeugt werden, viele wollen erst in der Wahlkabine eine Entscheidung treffen. Deshalb ist an diesem Sonntag alles denkbar, nichts vorhersehbar, das hat es in Frankreich so noch nie gegeben.