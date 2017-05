von Ina D'hondt

Die Koalitionsgespräche in den Niederlanden sind gescheitert, zwei Monate nach der Wahl ist eine neue Regierung weiterhin nicht in Sicht. Heute kommt das Parlament zusammen und will ausloten, was bei den Verhandlungen schiefgelaufen ist, und wie es nun weitergeht.

Niemand in den Niederlanden hatte geglaubt, dass die Regierungsbildung einfach würde. Immerhin zogen nach der Wahl am 15. März 13 Parteien ins neue Parlament ein und die Partei VVD des Gewinners, dem amtierenden Ministerpräsidenten Mark Rutte, hatte nur 33 von 150 Sitzen errungen.

Vier Parteien, viele Positionen

Um so erstaunlicher war es, dass schon wenige Tage später die ersten Gespräche begannen. Am Tisch sitzen seitdem neben der rechtsliberalen VVD auch die linksliberale D66, die Christdemokraten (CDA) und die grüne Partei GroenLinks, deren Spitzenkandidat Jesse Klaver das Ergebnis seiner Partei fast vervierfacht hatte.

Doch auf den Tag genau zwei Monate nach der Wahl verkündet am Montag die Leiterin der Gespräche, Edith Schippers. "Es hat nicht funktioniert. Die Verhandlungen sind beendet und führen nicht zur Bildung eines neuen Kabinetts." In ihrem Abschlussbericht schreibt sie, dass es galt, inhaltlich es ein breites politisches Spektrum zu überbrücken. Wollte man über Klimapolitik reden, ging es schnell auch um Mobilität, Landwirtschaft, Emissionshandel. Wenn es um Einkommen ging, durften Arbeitsmarkt, Renten, Pflege und Steuern nicht außer acht gelassen werden.

Streitpunkt Migrationspolitik

Festgefahren hatte man sich, laut Beobachtern, an der Frage, wie mit den zu erwartenden Flüchtlingsströmen zum Beispiel aus Afrika umzugehen sei. Drei Parteien setzten sich für eine Betreuung in der Region ein und führten immer wieder das EU-Türkei-Abkommen als Beispiel an, das dafür sorge, dass weniger syrische Flüchtlinge in die Niederlande kommen. Die GroenLinks hingegen wollen den Flüchtlingen die Türen in Europa weiter offenhalten.

Premier Mark Rutte ließ Spekulationen, wieder mit GroenLinks zu verhandeln, an sich abperlen: "Es scheint mir sehr schwierig, um das wiederzubeleben." Und Parteichef Jesse Klaver lädt seine Fans heute Abend zu einem "Meetup" in Den Haag. Auf seiner Facebook-Seite schreibt er: "Unser Kampf für eine Veränderung geht weiter. Wir werden uns weiter einsetzen für eine ehrliche, emphatische und menschlichere Niederlande, egal ob in der Regierung oder außerhalb."

Welche Möglichkeiten es gibt

Wie es mit der Regierungsbildung weitergeht, soll die Debatte im Parlament jetzt klären.Eine Minderheitenregierung, die keine Mehrheit im Parlament hat, müsste sich für jedes Thema Fürsprecher aus anderen Parteien suchen.

Rechnerisch die einfachste Lösung wäre eine Zusammenarbeit mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders. Er ist mit seiner Partei für die Freiheit zweitstärkste Kraft im Land geworden. Er sei "bereit", betont er immer wieder und nennt es "unvorstellbar", dass er nicht zu Gesprächen geladen wird. Doch weiterhin schließen alle großen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihm aus. Auf die Frage, ob er nicht doch mit Wilders reden wollen, antwortet Mark Rutte kurz und knapp: "Persönlich schon, aber nicht über die Regierungsbildung."

Christen-Union ins Boot holen?

Die Sozialdemokraten wollen nicht mehr mitregieren, hatten sie doch massive Verluste eingesteckt. Darum gilt es als wahrscheinlich, dass sich Rutte neben CDA und D66 die kleine calvinistische Christen-Union ins Boot holen will - sie würden ihnen mit 76 von 150 Parlamentssitzen eine knappe Mehrheit sichern. Allerdings ist auch dort Streit programmiert. Die CU ist für eine humane Flüchtlingspolitik sowie weitreichenden Klima- und Umweltschutz, ähnlich wie GroenLinks.

Eine Neuwahl aber will man vermeiden, würde sie doch den Wählerwillen missachten und wäre außerdem keine Garantie dafür, dass es dann mit der Regierungsbildung schneller geht.

Zum Trost ist immer wieder zu hören, es sei Tradition, dass es mit der Regierungsbildung eine Weile dauere. 1977 habe man sogar 208 Tage gebraucht.