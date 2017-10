Die AfD tritt erstmals auf Landesebene in Niedersachsen an. Und der Versuch, mit Spitzenkandidatin Dana Guth direkt in den Landtag einzuziehen, dürfte erfolgreich sein - auch wenn die AfD in Niedersachsen eine vergleichsweise kleine Rolle spielt. Das ZDF-Politbarometer sieht die Partei mit sieben Prozent deutlich unter ihrem Bundesschnitt.

Problematisch für die AfD: Mit ihrem Kernthema, der aus ihrer Sicht verfehlten Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, kann die Partei in Niedersachsen kaum punkten. Die Flüchtlingsdebatte hatte in Niedersachsen nie die Brisanz, die sie in Ländern wie Sachsen oder Bayern bis heute hat.

Dennoch spielen Flüchtlinge und Zugezogene eine Rolle im niedersächsischen AfD-Programm - vor allem, wenn es darum geht, ein "'Wir' gegen 'die'"-Gefühl zu erzeugen. Sozialhilfe und Kindergeld sollen nur Deutsche bekommen. Menschen mit anderen Pässen sollen die Sozialleistungen erst erhalten, wenn sie mindestens fünf Jahre in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren - und auch dann nur nach den Regelsätzen ihres Heimatlandes.

Ansonsten lehnt die AfD den für 2022 geplanten Ausstieg aus der Atomenergie ab. In der Bildungspolitik fordert sie die Wiedereinführung der Schullaufbahnempfehlung.