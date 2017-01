In der U-Bahn einfach mal die Hose runterlassen: Beim "No Pants Subway Ride" befindet man sich mit dieser Aktion in guter Gesellschaft. Weltweit haben Fahrgäste in diesem Jahr teilgenommen - und ihre Mitmenschen unter anderem in Berlin, London und New York zum Staunen und Stirnrunzeln gebracht.

Seit 2002 ruft das New Yorker Comedy-Kollektiv "Improv Everywhere" jährlich zum "No Pants Subway Ride" auf. Im ersten Jahr machten sieben Leute mit, diesmal nahmen Menschen in mehreren Dutzend Städten, darunter auch Prag und Warschau, an dem Stunt teil.

Unerwartetes auf öffentlichen Plätzen inszenieren

Beim "No Pants Subway Ride" sind die Teilnehmer gebeten, so normal wie immer in eine U-Bahn zu steigen und an einem ihnen angezeigten Moment sich dann bis auf die Unterhose auszuziehen. Dann sollen sie so tun, als wenn nichts wäre und ganz sachlich auf Fragen antworten, ob es ihnen nicht kalt sei.

"Improv Everywehre" hat sich auf die Fahnen geschrieben, Unerwartetes auf öffentlichen Plätzen zu inszenieren. Motto des Kollektivs ist "We Cause Scenes" - zu Deutsch: "Wir machen Szenen."