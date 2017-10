Für ihre Forschungen zur inneren Uhr des Menschen und anderer Lebewesen erhalten die drei US-Genetiker Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young in diesem Jahr den Medizinnobelpreis.

Nächste Runde im Nobelpreis-Reigen: Die diesjährigen Preisträger für Medizin und Physik stehen bereits fest. Am späten Vormittag will die Jury nun die Nobel-Preisträger für Chemie bekanntgeben.

Am Montag wurde bekannt, dass die Auszeichnung in Medizin in diesem Jahr an die US-Forscher Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young geht. Sie werden für Arbeiten zur Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr geehrt.

Am Dienstag wurden drei US-Forscher als Nobelpreisträger benannt, die bedeutende Vorarbeiten zur Entdeckung der Gravitationswellen geleistet hatten: der in Deutschland geborene und vor den Nazis geflohene Forscher Rainer (Rai) Weiss sowie Kip Thorne und Barry Barish.

Literatur- und Friedensnobelpreis werden diese Woche bekanntgegeben

Auch die Träger des Literatur- und des Friedensnobelpreises werden noch in dieser Woche bekanntgegeben: am Donnerstag in Stockholm und am Freitag in Oslo. Die Wirtschaft ist am kommenden Montag dran. Verliehen werden die mit je neun Millionen Kronen (rund 940.000 Euro) dotierten Preise am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel.