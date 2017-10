Für ihre Forschungen zur inneren Uhr des Menschen und anderer Lebewesen erhalten die drei US-Genetiker Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young in diesem Jahr den Medizinnobelpreis.

Gespanntes Warten: Eine Jury gibt heute mittag in Stockholm bekannt, wer den Nobelpreis in Physik erhält. Im vergangenen Jahr waren die gebürtigen Briten David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz für theoretische Arbeiten zum Zustand von Materie ausgezeichnet worden. Es ist der zweite Tag der Nobelpreiswoche.

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Dienstag bekannt, wer neuer Physik-Nobelpreisträger wird. Die Auszeichnung ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 935.000 Euro) dotiert. Der Nobelpreis für Physik wird in der Regel unter mehreren Physikern geteilt, die sich um ein bestimmtes Forschungsgebiet verdient gemacht haben. In den vergangenen 25 Jahren wurde die Auszeichnung immer mehreren Preisträgern gemeinsam zuerkannt.

Studien zu exotischer Materie (2003)

Im vergangenen Jahr war der Physik-Nobelpreis an die Briten David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz gegangen, die für ihre Studien zu exotischer Materie geehrt wurden. Am Montag hatten die Amerikaner Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young den Medizin-Nobelpreis bekommen, weil sie der Menschheit Einblicke in den täglichen Biorhythmus ermöglicht haben.

Chemie am Mittwoch

Für Mittwoch wird die Entscheidung über die Verleihung des Nobelpreises für Chemie erwartet. Am Donnerstag folgt die Bekanntgabe des Literaturnobelpreisträgers und am Freitag wird verkündet, wer den Friedensnobelpreis erhält. Der Preis für Wirtschaft, der streng genommen kein Nobelpreis ist, wird am 9. Oktober bekanntgegeben.

Der Termin für den Literaturnobelpreis stand zuletzt noch nicht fest. Verliehen werden die weltweit wichtigsten Auszeichnungen in ihrem jeweiligen Fachgebiet am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel.