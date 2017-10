Simona Halep hat die Führung in der Tennis-Weltrangliste übernommen. Sie ist die erste Rumänin auf der Nummer 1. Zwar verlor sie am Wochenende das Finale in Peking, löste aber dennoch Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza (Spanien) an der Spitze des Rankings ab. Halep ist in dieser Saison schon die fünfte Nummer eins auf der WTATour. Bis Mitte der Saison hatten sich Angelique Kerber und Serena Williams (USA) auf Platz eins abgewechselt. Vor Muguruza hatte dann zunächst Karolina Pliskova (Tschechien) den Platz an der Sonne inne. Kerber belegt als beste Deutsche weiterhin Platz zwölf.