Tyler White, Assistenzprofessor der Politikwissenschaft an der University of Nebraska-Lincoln: "Trumps Aussagen scheinen Kims Sprache widerzuspiegeln. Versucht er, zu Kim in Worten zu sprechen, die dieser versteht? Ist es einfach die Art, wie Trump spricht? Versucht Trump, unberechenbar zu sein und dadurch Chinas Rechnung zu ändern und die Kosten der Unterstützung für Kim zu erhöhen? Es ist, offen gestanden, schwer zu sagen. Aber der Rest des Nationale-Sicherheits-Establishments scheint Trumps Rhetorik heute (Mittwoch) ein bisschen zurückzunehmen.

Die Hoffnung ist, dass Kim sich gezwungen fühlt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Eine mögliche Art, dies zu tun, ist, ihn denken zu lassen, dass die USA sich nicht mehr einschränken, was sie tun könnten und was nicht. Das bringt natürlich die Gefahr mit sich, dass er einen Präventivschlag durchführt. Aber es scheint mir klar zu sein, dass Kims Atomprogramm ein Mittel ist, sein Regime an der Macht zu halten und eine nukleare Auseinandersetzung mit den USA wäre ein existenzielles Problem für ihn. Daher bezweifle ich, dass Kim zu einem Erstschlag bereit wäre. Wenn das auch Trumps Einschätzung ist, versucht er möglicherweise einfach, bei Kim Unsicherheit hervorzurufen und ihn hoffentlich zu Verhandlungen zu bringen."

(Quelle: ap)