Die Sorge vor einem neuen Atomversuch Nordkoreas wird größer. In den USA wird über einen Präventivschlag gegen Pjöngjang spekuliert. Mehrfach hatte Trump angekündigt, Nordkoreas Atomprogramm zur Not im Alleingang zu stoppen.

Nordkorea hat wieder eine Rakete getestet. Nach Angaben des US-Militärs explodierte sie kurz nach dem Start in der Nähe der Hafenstadt Sinpo.US-Vizepräsident Pence ist zu Besuch in Südkorea, um dort über die wachsende Bedrohung durch Nordkorea zu sprechen.

Es gehe "nicht um Nordkorea", sondern um das "Ringen" der USA und China um die "Vorherrschaft in der Region", so ZDF-Korrespondent Thomas Reichart aus Peking. "Es ist so eine Art Krise in Zeitlupe. Der Trend aber, der zeigt nicht Richtung Entspannung, sondern eher Richtung Verschärfung."

Im Nordkorea-Konflikt demonstrieren die USA militärische Stärke und bauen in Südkorea eine Raketenabwehr auf. China ist alarmiert und sieht seine Sicherheit bedroht. Die Spannungen mit Nordkorea seien eine Art "Krise in Zeitlupe", sagt ZDF-Korrespondent Reichart. Die Zeichen stünden auf Verschärfung.

Teile des umstrittenen US-Raketenabwehrsystems THAAD sind nach südkoreanischen Angaben im Land aufgebaut worden. In einer Stellungnahme hieß es, dass Teile davon nun stationiert worden seien. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, zwei oder drei Raketenwerfer, Abfangraketen und mindestens ein Radar seien installiert worden. Polizisten hätten den Zugang zu dem Stationierungsort am Vortag blockiert.

Der Einsatz des Systems diene dazu, Südkorea vor Bedrohungen durch nordkoreanische Raketen zu verteidigen, sagte eine Pentagon-Sprecher.

"Ringen um Vorherrschaft in der Region"

Doch dieser Schritt alarmiert auch die Großmacht China: Peking "lehnt dieses Raketenabwehrsystem vehement ab, weil es seine eigene Sicherheit dadurch bedroht sieht", berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. Nach Chinas Lesart werde das Gleichgewicht der nuklearen Abschreckung zwischen der Volksrepublik und den USA in der Region gestört. Man befürchte, die USA könnten mit dem Abwehrsystem einen Erstschlag gegen China durchführen.

Es gehe also aus Sicht Pekings gar nicht um Nordkorea, sondern um ein Ringen der Großmächte um die Vorherrschaft in der Region, also um den Konflikt zwischen den USA und China. Das sei zudem heikel, da die beiden Großmächte zusammenarbeiten müssten, um den Konflikt mit Nordkorea einzudämmen.

Die USA hatten die geplante Stationierung des THAAD-Systems bereits angekündigt. Im März hatte das Kommando der US-Streitkräfte im Pazifik mitgeteilt, die ersten Elemente seien in Südkorea eingetroffen. Nach zwei Atomversuchen und zahlreicheichen Raketentests durch Nordkorea seit dem vergangenen Jahr ist die Lage in der Region sehr angespannt. Südkorea und die USA gehen davon aus, dass die kommunistische Regierung in Pjöngjang derzeit einen weiteren Atomtest vorbereitet und erneut ballistische Raketen testet.

Zeichen stehen "Richtung Verschärfung"

Es herrsche aber Erleichterung in der Region, so Reichart, dass Nordkorea am Dienstag, dem Jahrestag der Gründung seines Militärs, nicht den sechsten Atomtest durchgeführt habe. Es habe jedoch Artilleriemanöver und die übliche scharfe Rhetorik Richtung Washington gegeben. Umgekehrt hätten auch die USA ihren militärischen Aufmarsch in der Region weiter fortgesetzt. Zudem wolle US-Präsident Trump den UN-Sicherheitsrat zu schärferen Sanktionen drängen.

Aus China kommen laut Reichard andere Signale: Man könne nicht nur mit Drohungen und schärferen Sanktionen gegen Nordkorea vorgehen, sondern müsse dem Regime auch etwas anbieten, ist laut Reichard in chinesischen Staatsmedien zu lesen. Peking hoffe auf einen Deal zwischen Nordkorea und den USA, der die atomare Bedrohung eindämme. Die USA ließen dazu jedoch keine Bereitschaft erkennen. "Es ist so eine Art 'Krise in Zeitlupe' - der Trend zeigt allerdings nicht Richtung Entspannung, sondern in Richtung Verschärfung."

Treffen mit US-Senatoren und Ministern

Am Mittwoch will sich US-Präsident Donald Trump in Washington mit US-Senatoren und wichtigen Ministern zum Thema Nordkorea beraten. An dem Treffen nehmen unter anderem Außenminister Rex Tillerson und Verteidigungsminister James Mattis teil.

Trump hatte bereits mehrfach mit Alleingängen im Nordkorea-Konflikt gedroht, setzt aber auf eine Zusammenarbeit mit China. Er hatte China wiederholt aufgefordert, seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen. Trump war China dafür auch in Handelsfragen entgegengekommen.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hatte in einem Interview des Senders NBC am Montag gewarnt, Washington könnte zu militärischen Aktionen greifen, sollte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un von seinem Konfrontationskurs im Streit um das Atomprogramm des Landes nicht einlenken.

Bereits am Dienstag legte das atomgetriebene Raketen-U-Boot "USS Michigan" in der südkoreanischen Küstenstadt Busan an. Die USA schicken derzeit auch einen Flottenverband um den Flugzeugträger "USS Carl Vinson" in die Nähe der koreanischen Halbinsel, um den Druck auf Pjöngjang zu erhöhen. Dem TV-Sender Fox hatte Trump mit Blick auf Nordkorea gesagt: "Wir schicken eine Armada, sehr schlagkräftig."