Das Regime in Nordkorea braucht Geld. Doch wegen der harten Sanktionen kann Kims Reich kaum etwas erwirtschaften. Das Regime entsendet deshalb Leiharbeiter - unter anderem in die EU. Unter unwürdigen Bedingungen verdienen Nordkoreaner dort Millionen für Kim Jong Un. Experten sprechen von Sklaverei.

Nordkorea

Nordkoreaner

Mit einem Heer von Leiharbeitern versorgt sich das international weitgehend geächtetemit dringend benötigten Devisen. Nach Angaben der amerikanischen UN-Vertretung arbeiten 100.000im Ausland und bringen dem Regime jährlich eine halbe Milliarde Dollar ein - auch mit Arbeitsaufträgen in Europa.

Nordkorea

nordkoreanischen

Nordkoreaner

Als vor einer Woche der UN-Sicherheitsrat im Streit um das Raketen- und Atomwaffenprogramm neue Sanktionen gegenbeschloss, kam auch das Thema derLeiharbeiter auf den Tisch: UN-Resolution 2.375, die daraufhin verabschiedet wurde, sieht unter anderem vor, dass Mitgliedsstaaten keine neuen Arbeitserlaubnisse mehr anherausgeben dürfen.

"Sklaven bauen dein Haus!"

Nordkoreaner

Nordkoreaner

Auch in der EU wird das Thema nun diskutiert: Zurzeit werden Maßnahmen erarbeitet, die den UN-Beschluss in dieser Frage ergänzen könnten. Laut EU-Diplomaten gibt es sogar Überlegungen,auszuweisen, die noch über eine gültige Arbeitserlaubnis verfügen. In der EU arbeitenund erwirtschaften so jährlich Hunderttausende Euro für die Kasse des Diktators Kim Jong Un, der mit seinen Raketen- und Atombombentests die Welt in Schrecken versetzt.

Nordkoreaner

Polen

Laut Eurostat hatten im Jahr 2016 in der EU 625eine gültige Arbeitserlaubnis, 534 davon in. Das Land beschäftigt also die meisten Leiharbeiter aus Kims Reich. Und alleine im ersten Halbjahr 2017 wurden nach Statistiken des Arbeitsministeriums 188 neue Arbeitsgenehmigungen ausgegeben.

Nordkoreaner

Die Gastarbeiter schuften auf Werften, Baustellen oder in Gewächshäusern - völlig legal. Im schicken Warschauer Stadtteil Wilanów etwa warenam Bau des Neubaukomplexes "Oaza Wilanów" beteiligt. Polnische Medien berichteten, die sozialdemokratische Partei "Razem" ("Zusammen") habe im April 2016 einen Protest vor der "Oase" organisiert. Auf den Transparenten war zu lesen: "Hier wird Kim Jong Un unterstützt" oder "Sklaven bauen dein Haus!".

Bruchteil des Lohns bleibt den Arbeitern

Nordkoreanische

Polen

Nordkoreaner

Auch der Bericht "Zwangsarbeit in der EU, der Fall" von Juli 2016, den der niederländische Koreanistik-Professor Remco Breuker von der Universität Leiden herausgegeben hat, spricht von Sklaverei. Nach dieser Untersuchung arbeiten dieetwa 12 Stunden täglich, sechs Tage in der Woche. Ihr Lohn gehe direkt an den Manager oder Übersetzer der Gruppe - einen Parteifunktionär.

Nordkoreaner

nordkoreanischen

Zwischen 1998 und 2007 arbeiteten auch in Tschechien zeitweise mehr als 300in der Kleidungsindustrie und in Großbäckereien. 2007 beendete die tschechische Regierung das Visumprogramm, nachdem Medien berichtet hatten, dass ein Teil der Löhne der Arbeiter zur Finanzierung desRüstungsprogramms missbraucht werde.

Nordkoreanische

Kim T'aesan, der von 2000 bis 2002 für 150 Arbeiter in Tschechien verantwortlich war und heute in Südkorea lebt, berichtet: "Die Arbeiter betrachten es als selbstverständlich, dass ihr gesamtes Gehalt während ihrer Arbeit im Ausland an dasRegime geht." Nur einen Bruchteil des Lohnes würden sie selbst erhalten, in seinem Beispiel 30 Dollar monatlich.

Arbeiter müssen Pass abgeben

Polen

Nordkorea

nordkoreanisches

Das Prinzip gilt anscheinend auch für. Das bestätigen zumindest Recherchen der südkoreanischen Nichtregierungsorganisation Datenzentrum für Menschenrechte in(Database Center for North Korean Human Rights) aus dem Jahr 2016. An dem Geschäft beteiligt sind einStaatsunternehmen - das die Arbeiter versendet - und eine Agentur auf polnischer Seite, die die Arbeiter an polnische Firmen vermittelt und dafür eine Provision erhält.

Polen

Doch viel Gelegenheit das Geld auszugeben, haben die koreanischen Arbeiter ohnehin nicht. An ihrem ersten Arbeitstag müssten sie ihren Pass abgeben, berichtet ein ineingesetzter Leiharbeiter. Sie haben praktisch keinen Kontakt mit der Außenwelt, Gespräche mit Ausländern sind ihnen untersagt und sie werden selbst im Ausland von Aufpassern der Partei überwacht.