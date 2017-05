Triumph in Düsseldorf: Vier Monate vor der Bundestagswahl hat die FDP in Nordrhein-Westfalen ihr bestes Ergebnis erreicht. Parteichef Lindner will zunächst eine mögliche Koalition mit der CDU aushandeln, dann aber in die Bundespolitik wechseln.

FDP-Chef Christiansieht seine Zukunft in der Bundespolitik, will aber als Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag noch volle Verantwortung für eventuelle Koalitionsgespräche in Nordrhein-Westfalen übernehmen. "In jedem Fall ziehe ich es vor, einflussloser Abgeordneter der Opposition im Bundestag zu sein, als stellvertretender Ministerpräsident in Düsseldorf", sagte der Parteichef in Berlin. So sei 2013 seine Zusage an die Partei gewesen. Damals war die FDP aus dem Bundestag geflogen,hatte den Parteivorsitz übernommen. "Ich werde nichts tun, was in irgendeiner Weise meine Berechenbarkeit und meine Zusagen infrage stellt."

Noch kein Anruf von der CDU

sagte, es habe nach dem FDP-Wahlerfolg am Sonntag noch keinen Anruf der CDU für Koalitionsverhandlungen in NRW gegeben. Die FDP müsse es gut begründen, wenn sie nicht in ein schwarz-gelbes Bündnis gehe, aber auch den anderen Fall. Dann werde es eine Mitgliederbefragung zu einem Koalitionsvertrag geben. Eine Lehre aus Schwarz-Gelb von 2009 sei: "Nur wenn es einen echten Politikwechsel gibt, sind wir dabei." Die FDP traue sich auch bei seinem Weggang aus Düsseldorf Richtung Berlin zu, "im Falle eines Falles Regierungsverantwortung zu übernehmen", sagte

sieht seine Partei durch den Wahlerfolg in Nordrhein-Westfalen als eigenständige Kraft ohne Festlegung auf einen Koalitionspartner gestärkt. Von SPD und Grünen hätten die Liberalen 200000 Wähler gewonnen, sagte

Knappe Mehrheit für Schwarz-Gelb

Lindner

In den vergangenen Jahren war die FDP oft als quasi natürlicher Juniorpartner der CDU in schwarz-gelben Bündnissen gesehen worden. In NRW hat Schwarz-Gelb nun wieder eine Mehrheit. "Menschen, die unsere Liberalität teilen, haben uns gewählt - und zwar weil sie uns gemeint haben, die freien Demokraten mit ihren Projekten und Werten, nicht weil sie zuallererst den Koalitionspartner von irgendjemandem stärken wollten", sagte

"Wir werben einfach für das, was wir für richtig halten - ohne zu fragen, ob uns das an andere näher heranbringt oder weiter weg." Stimmensplitting, also die Aufteilung von Erst- und Zweitstimme auf CDU und FDP, habe es in NRW so gut wie gar nicht gegeben. "Selbstverständlich ist die FDP bereit, in Nordrhein-Westfalen in die Verantwortung zu gehen." Wenn es aber keinen echten Politikwechsel gebe, müsse die Lebendigkeit des politischen Gesprächs aus der Opposition heraus erhalten oder belebt werden.

Vorläufiges Endergebnis in NRW Das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: CDU: 33 Prozent (72 Sitze)



SPD: 31,2 Prozent (69 Sitze)



FDP: 12,6 Prozent (28 Sitze)



AfD: 7,4 Prozent (16 Sitze)



Grüne: 6,4 Prozent (14 Sitze)



Linke: 4,9 Prozent (nicht vertreten)



Piraten: 1 Prozent (nicht vertreten)

Die absolute Mehrheit liegt damit bei 100 Sitzen. Die Wahlbeteiligung stieg auf 65,2 Prozent (2012: 59,6 Prozent).

Laschet will mit allen reden

Nach dem vorläufigen Endergebnis ist neben einer großen Koalition unter Führung des CDU-Wahlsiegers Armin Laschet auch eine schwarz-gelbe Landesregierung denkbar - mit knapper Mehrheit. Rechnerisch wären zwar auch ein Ampel-Bündnis oder eine sogenannte Jamaika-Koalition möglich, die Liberalen haben eine Ampel mit SPD und Grünen aber ausgeschlossen, die Grünen zudem ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP.

CDU-Wahlsieger Laschet kündigte noch am Abend dennoch an, er wolle mit allen "demokratischen Parteien" sprechen. "Politik ist kein Wunschkonzert, natürlich sind wir bei vielen Themen nahe bei der FDP." Allerdings brauche das Land eine "stabile Mehrheit".