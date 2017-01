Schneefall und Blitzeis haben in Teilen Deutschlands abenteuerliche Verhältnisse auf den Straßen verursacht. Besonders betroffen waren Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Nahe Hannover starb am Samstagabend ein Fahrer, als sein Auto von der eisglatten Straße rutschte und gegen einen Baum krachte.

Starke Schneeverwehungen, Böen in Orkanstärke und möglicherweise eine neue Sturmflut - das Wetter in Deutschland wird die Menschen auch in den kommenden Tagen in Atem halten. Viel schlimmer ist die Lage in Polen: Die Zahl der Kältetoten dieses Winters ist dort auf 73 gestiegen.

In der Nacht zum Donnerstag soll das Hochwasser an der Nordseeküste 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser sein, warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Dazu weht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein westlicher Wind mit starken bis stürmischen Böen. An der Nordsee werden Sturmböen erwartet. Begleitet wird der Wintersturm bis Freitag von Regen-, Graupel- und Schneeschauern. Dabei könne es örtlich glatt werden.

Viele Tote in Polen

In fast allen Regionen bleibt es in den kommenden Tagen winterlich-wechselhaft. So geht es am Donnerstag nach dem Ausläufer eines Sturmtiefs mit Schneeverwehungen in den Höhenlagen von Schwarzwald und Alb nass und etwas wärmer weiter. Schon zum Wochenende soll sich in Baden-Württemberg verbreitet wieder Frost durchsetzen.

Links Alles zum Thema Wetter

Die Menschen in ganz Europa haben mit dem Winterwetter zu kämpfen: Seit Einbruch der Kältewelle vergangene Woche erfroren in Polen 27 Menschen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der kalten Jahreszeit auf 73, wie das Sicherheitszentrum der Regierung mitteilte. In Polen sterben außerdem jeden Winter Dutzende Menschen an Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Diesen Winter waren es bislang 24.

Viel Verkehrschaos in Europa

Das griechische Thessaloniki erlebte einen Schneesturm und eine Kälte wie seit den 1960er-Jahren nicht mehr. Etliche Inseln in der nördlichen Ägäis sind eingeschneit, viele Menschen müssen dort ohne Strom auskommen. Wegen des Schneechaos in Istanbul saßen weiter Hunderte Urlauber auf dem Flughafen Atatürk fest. In den vergangenen Tagen musste eine Vielzahl von Flügen auf dem Drehkreuz gestrichen und Maschinen umgeleitet werden. Die Zeitung "Hürriyet" sprach vom stärksten Schneefall in Istanbul seit 30 Jahren. Am Dienstag setzte Tauwetter ein.

Schnee und starker Wind haben weite Teile Schwedens in ein Verkehrschaos gestürzt. Fähren blieben in den Häfen, Züge in den Bahnhöfen. Auf den eisglatten Straßen ereigneten sich vor allem in Südschweden zahlreiche Unfälle mit Autos und Lastwagen. Busse rutschten von der Fahrbahn, umgestürzte Bäume blockierten Straßen. Am Flughafen im südschwedischen Malmö fiel der Strom im Terminalgebäude zwischenzeitlich aus.

Deutsche Skifahrerin stirbt in Österreich

Eine deutsche Alpinistin wurde in Österreich von einer Lawine verschüttet und starb. Unterhalb der Maroispitze in Vorarlberg kam es zu dem Unglück. Heftiger Wind und Schnee verursachten in Teilen Großbritanniens Chaos. In Schottland und Nordengland kam es zu Stromausfällen. Nahe Edinburgh musste eine Brücke gesperrt werden, nachdem ein Lastwagen vom Wind umgestoßen wurde.

In den bulgarischen Regionen Warna, Schumen und Dobritsch waren Landstraßen unbefahrbar. Der Schwarzmeerhafen Warna stellte den Betrieb ein. Mehr als 100 Orte blieben ohne Strom.