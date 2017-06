Die Ermittler würden beim jüngsten Angriff vor dem Notre-Dame in Paris von einem Attentat ausgehen, sagt Korrespondent Theo Koll. In der Wohnung des Angreifers sei eine Loyalitätserklärung gegenüber dem IS gefunden worden.

Nach dem Angriff auf Polizisten vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame sind weitere Details über den Angreifer bekannt geworden. Es soll sich um einen 40-jährigen Algerier handeln. In seiner Wohnung sei eine Loyalitätserklärung gegenüber dem IS gefunden worden, berichtet ZDF-Korrespondent Theo Koll.

Der mit einem Hammer bewaffnete Angreifer war am Dienstag hinterrücks auf eine Polizeipatrouille vor der berühmten Kathedrale Notre-Dame losgegangen und verletzte einen Beamten leicht am Nacken. Einer seiner Kollegen schoss den Angreifer dann mit seiner Dienstwaffe an und verletzte ihn. Innenminister Gérard Collomb zufolge trug der Angreifer auch Küchenmesser bei sich und rief bei der Tat: "Das ist für Syrien!"

Loyalitätserklärung gegenüber dem IS gefunden

Der Mann habe sich auch als "Soldat des Kalifats" bezeichnet, berichtet ZDF-Korrespondent Koll aus Paris. In der Wohnung des 40-Jährigen, der seit drei Jahren in Frankreich leben und an der Universität Metz seine Doktorarbeit schreiben soll, sei eine Loyalitätserklärung gegenüber der Terrormiliz IS gefunden worden. Weder dem Studienleiter in Metz noch Mitstudenten sei der Algerier als radikalisiert aufgefallen, so Koll. Der IS habe bisher die Tat noch nicht für sich reklamiert.

"Offenbar geraten hier immer stärker Polizisten und Soldaten ins Visier der Angreifer", berichtet Koll. Die Hammer-Attacke sei schon das vierte Mal allein in diesem Jahr, dass Sicherheitskräfte angegriffen wurden. Erst Mitte April war ein Polizist auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées von einem Angreifer erschossen worden.

Sicherheitskabinett berät

Heute tagt das französische Sicherheitskabinett, dabei dürfte der jüngste Vorfall in Paris auch Thema sein. Präsident Emmanuel Macron hatte angekündigt, dass er den Ausnahmezustand, der nach den Anschlägen vom 13. November 2015 verhängt worden war, bis Anfang November verlängern will. Dazu gehört unter anderem das Recht auf Hausdurchsuchungen bei bloßem Verdacht. Zudem will er mehr europäische Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismus und den besseren Informationsaustausch der Geheimdienste.