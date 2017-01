Karlsruhe hat die NPD nicht verboten - die Partei ist nach Ansicht der Verfassungsrichter zu bedeutungslos, um die Demokratie in Deutschland zu gefährden. Dennoch: Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der die Rechtsextremisten im Aufwind sind.

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) zählte Ende 2015 noch etwa 5.200 Mitglieder, Tendenz abnehmend. Nachdem sie 2004 erst in Sachsen, dann 2006 in Mecklenburg-Vorpommern in den Landtag zog, ist sie inzwischen in keinem Landtag mehr vertreten, sie sitzt nur noch in einer Reihe von Kommunalparlamenten. Nach Ansicht der Richter in Karlsruhe hat sie nicht das Potenzial, die Demokratie in Deutschland zu beseitigen.

Flüchtlingsdebatte verschafft Rechten Zulauf

Allerdings ist die rechte Szene insgesamt in Deutschland im Aufwind. Grund ist vor allem die Flüchtlingsdebatte. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes schaffte die Anti-Asyl-Agitation einen "Resonanzboden" für rechtsextremistisches Gedankengut. Die Szene gewann an Salonfähigkeit. Mit Sorge beobachtet der Verfassungsschutz, dass rechtsextremistisch motivierte Straf- und Gewalttaten stark zugenommen haben, unter anderem gegen Flüchtlingsheime. Viele der Täter waren zuvor nicht in einschlägigen Kreisen in Erscheinung getreten.

Ende 2015 zählten die Verfassungsschützer bundesweit 22.600 Menschen zum "rechtsextremistischen Personenpotenzial", davon mehr als ein Viertel Neonazis. Nachdem die Zahl jahrelang abgenommen hatte, war dies ein leichter Zuwachs.

Viele Rechte schließen sich lokal in "Kameradschaften" zusammen. Ein Teil dieser Gruppierungen grenzt sich bewusst von Parteien ab. Andererseits nutzen einige Führungskräfte aber auch gezielt Parteien als politische Bühne, vor allem die NPD. Mit "Die Rechte", "Der III. Weg" und der "Bürgerbewegung pro NRW" etablierten sich weitere Parteien in diesem Spektrum. Wachsenden Zulauf verzeichnet die völkisch geprägte "Identitäre Bewegung", die vor allem junge Menschen ansprechen will.

Experte: Gefährlicher Rechtsextremismus im Nordosten

Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern gebe es "einen gefährlichen Rechtsextremismus", sagt Extremismusforscher Dierck Borstel im ZDF. In den Dörfern und Städten gebe es mit den Kameradschaften "gewachsene Strukturen". Auch ein NPD-Verbot könnte an der "grundlegenden Demokratiekrise" im Nordosten nichts ändern. Ohnehin stehe die AfD schon längst als "viel erfolgreicheres Modell" für viele Rechte zur Verfügung.