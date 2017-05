Was war aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger das Entscheidende für ihre Wahl? Geht es da wirklich um Schulz-Effekt oder Merkel-Bonus; oder sind es am Ende nicht doch die Themen vor der Haustür; Schule, Staus und innere Sicherheit?

Die SPD will nach der dritten verpatzten Landtagswahl die Niederlage aufarbeiten und Aufbruchsstimmung erzeugen. Schulz bleibt zuversichtlich und will die SPD inhaltlich stärken.

Die SPD in Nordrhein-Westfalen will nach ihrer schweren Niederlage bei der Landtagswahl keine Koalition mit dem Wahlsieger CDU bilden. Das hat der SPD-Landesvorstand laut Fraktionschef Norbert Römer in Düsseldorf beschlossen.

Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wurde am Sonntag abgewählt. Rechnerisch gibt es eine Mehrheit für Schwarz-Gelb. Deshalb hat der Landesvorstand der NRW-SPD nun Konsequenzen gezogen. "Angesichts dieser klaren Mehrheitsverhältnisse stehen wir für eine Große Koalition nicht zur Verfügung", heißt es in einer ersten Erklärung. "Vielmehr bedarf es einer schonungslosen aber auch gründlichen Analyse für die Ursachen dieses Wahlergebnisses." Hierfür benötige die SPD einen geordneten Prozess, in den die gesamte NRW-SPD einbezogen werde. Deshalb könne der Landesvorstand am Tag nach der Wahl nur erste Hinweise für die Wahlniederlage ausmachen.

CDU und FDP vereinbaren erstes Gespräch CDU und FDP haben ein erstes Gespräch über eine Regierungsbildung in NRW vereinbart. Der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet habe sich bei FDP-Landeschef Christian Lindner gemeldet und zu einem ergebnisoffenen Sondierungsgespräch eingeladen, sagte ein FDP-Sprecher am Montagabend in Düsseldorf. Der FDP-Landesvorstand habe sich in seiner Sitzung einmütig dafür ausgesprochen. Ein Termin sei noch nicht festgelegt worden.

"Offensichtlich ist es uns nicht gelungen, diese Menschen davon zu überzeugen, dass die SPD die passenden Antworten auf die drängenden gesellschaftlichen und politischen Fragen hat", teilt die NRW-SPD mit Blick auf die großen Verluste insbesondere im Ruhrgebiet mit. Dort habe die SPD viele Wähler an CDU und FDP verloren. "Union und FDP haben in der Wahlauseinandersetzung oftmals ein Bild unseres Bundeslandes gezeichnet, das mit der Realität nicht immer viel zu tun hat. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass in unserem Land nicht alles perfekt ist", heißt es in der Erklärung. Das sei laut SPD offenbar auch die Wahrnehmung vieler Menschen gewesen. Diese Wahrnehmung habe in Teilen dann in einem offensichtlichen Widerspruch zur Kampagne der Sozialdemokraten gestanden.

Kraft-Schulz-Abkommen: Ein Fehler

Zwischen Hannelore Kraft, der Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl in NRW, und dem Bundeskanzlerkandidaten und SPD-Chef Martin Schulz gab es ein Abkommen. Schulz sollte sich mit bundespolitischen Themen aus dem Landtagswahlkampf heraushalten. Hierzu heißt es nun von der Landes-SPD: "Es war (…) ein Fehler, die großen bundespolitischen Fragestellungen aus der Wahlauseinandersetzung auszuklammern." Die Menschen hätten einen berechtigten Anspruch, dass ihnen die SPD ihre Haltung zu gesellschaftlichen und politischen Fragen deutlich mache – unabhängig davon, welches Parlament zuständig sei.

Für den Bundestagswahlkampf gibt sich die NRW-SPD kämpferisch: "Wir lassen den Kopf nicht hängen. Wir wollen, dass es in Deutschland gerechter zugeht. Wir wollen, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird." Die Lage sie für die SPD nicht einfach, aber die Sozialdemokratie werde gebraucht.

Auch SPD-Chef Martin Schulz gibt sich noch nicht geschlagen. Die drei Landtagswahlen seien für die SPD nicht gut gelaufen. Aber: "Der Anpfiff für das Bundesligaspiel, das am 24. September abgepfiffen wird, hat heute begonnen. Da steht es noch 0:0", sagt Martin Schulz in der ZDF-Sendung "Was nun, …?".