Laura Dahlmeier und Simon Schempp kommt die am Donnerstag beginnende WM-Generalprobe in Antholz gerade recht. Beiden fühlen sich auf der anspruchsvollen Strecke im Südtiroler Biathlon-Mekka besonders wohl. "Es ist bekanntlich einer meiner Lieblings-Weltcuporte, und dort werden wir sicher wieder schöne Wettkämpfe sehen", sagt Deutschlands Nummer eins Laura Dahlmeier mit Blick auf das Auftakt-Einzelrennen am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF). Von allen Deutschen liegt die Strecke Simon Schempp am besten. Hier hat er fünf seiner elf Weltcupsiege geholt.