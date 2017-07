Nach der Absage von NBA-Neuling Maximilian Kleber hat Bundestrainer Chris Fleming drei neue Spieler in den vorläufigen Kader der deutschen Basketballer zum Vorbereitungsstart auf die EM berufen. Isaiah Hartenstein, Bogdan Radosavljevic und Moritz Wagner werden ab Freitag beim Auftaktlehrgang in Rotenburg an der Fulda dabei sein, teilte der Deutsche Basketball Bund mit. Der 19 Jahre alte Hartenstein war zuletzt von den Houston Rockets aus der NBA gedraftet worden, Radosavljevic (24) spielt bei ALBA Berlin in der Bundesliga, Wagner (20) ist für die University of Michigan in den USA aktiv.