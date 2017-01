Der öffentliche Dienst steht nach einer ergebnislosen zweiten Tarifrunde vor ersten Warnstreiks. Angesichts von Milliarden-Überschüssen bei Bund, Ländern und Gemeinden tritt die Arbeitnehmerseite selbstbewusst auf: "Alles zu teuer" lässt da etwa der Beamtenbund nicht gelten.

Das Thema Warnstreik lag schon zu Beginn der zweiten Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder in der Luft. Sicher, die Gesprächsatmosphäre war konstruktiv und sachlich. Doch ganz offensichtlich wollten die Gewerkschaften nicht zuviel Kuschelkurs mit den Arbeitgebern, um sich die Möglichkeit von Warnstreiks vor der dritten Runde nicht zu verbauen.

Theoretisch könnte es ab Mittwoch losgehen

"Tarifverhandlungen haben ein Drehbuch", sagt der Verhandlungsführer der Länderseite, Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD), dazu lapidar. Wenn man drei Verhandlungsrunden ansetzt, können beide Seiten nicht schon nach der zweiten mit einem Ergebnis nach Hause kommen. Also gibt es nun Warnstreiks und Protestaktionen. Und wenn sie theoretisch schon an diesem Mittwoch loslegen können, müssen die Gewerkschaften diese Aktionen vorbereitet haben.

Doch jenseits der üblichen Rituale: Die Lage ist für die Länder-Arbeitgeber durchaus verzwickt. Die Beschäftigten sehen natürlich die vollen Kassen von Bund, Ländern und Gemeinden. Der Verhandlungsführer des Beamtenbundes (dbb), Willi Russ, warnte gleich zu Beginn der zweiten Runde: "'Alles zu teuer' geht nicht." Allein im vergangenen Jahr habe sich der Haushaltsüberschuss der Länder auf 8,5 Milliarden Euro belaufen.

Länder berufen sich auf Schuldengrenze

Die Arbeitgeber räumen zwar ein, dass die Ergebnisse der Steuerschätzung insgesamt erfreulich seien, versuchen aber zu große Begehrlichkeiten der Gewerkschaften abzuwehren. Die Schuldengrenze des Grundgesetzes zwinge auch in solchen Zeiten zur Ausgabendisziplin.

Denn "wenn die Konjunktur schwächelt, die Zinsen wieder steigen und der Ausweg über Kredite wegen der Schuldenbremse versperrt ist, droht der Kollaps", heißt es in einem Positionspapier der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Und Schneider ergänzt: "Die Steuern schwanken mit der Konjunktur. Tarifabschlüsse haben Ewigkeitswirkung." Zumal knapp 50 Prozent der Kosten der Länder fürs Personal aufgewendet werden.

Bund und Kommunen zahlen besser als die Länder

Doch ganz wegducken geht auch nicht. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verdienten Wertschätzung - "auch in Form von Gehaltssteigerungen", sagt Schneider. Und die Länder tun gut an dieser Wertschätzung. Denn gute Fachkräfte zu bekommen, ist grundsätzlich schwierig und bedarf eines attraktiven Angebots. Das haben inzwischen auch die Arbeitgeber erkannt. Doch der Markt ist so gut wie leergefegt. Bund, Länder und Kommunen konkurrieren teilweise um die gleichen Fachkräfte. Dabei scheinen Bund und Kommunen leicht im Vorteil. Denn sie liegen mit den Einkommen inzwischen vier Prozent über den Ländern, wie ver.di-Chef Frank Bsirske sagt.

Auch generell fühlen sich die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in konjunkturell guten Zeiten im Hintertreffen gegenüber den vermeintlich besser bezahlten Arbeitnehmern in der freien Wirtschaft. Hier dürfte sich auch etwas aufgestaut haben, denn die wirtschaftlich guten Zeiten halten schon sehr lange an. Da zählt nicht viel, dass der öffentliche Arbeitsplatz, sollten wieder schlechtere Zeiten kommen, sicherer ist als in der freien Wirtschaft.

Sechs Prozent Gesamtforderung werden es wohl am Ende dann doch nicht werden, sagt auch Russ. Die Einzelforderungen sind sehr komplex. Viele komplizierten strukturellen Fragen wurden bereits ausführlich besprochen, sei es im Bereich Sozial- und Erziehungsdienste, sei es im Pflegebereich. Und erst wenn diese komplizierten und auch teuren Einzelprobleme gelöst sind, kommt die allgemeine Lohnerhöhung zur Sprache. Bis zur dritten Runde warte also noch viel Arbeit auf die Verhandlungskommissionen, sagt Bsirske.