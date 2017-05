Kurz will Neuwahlen in Österreich

Österreichs Regierung aus sozialdemokratischer SPÖ und konservativer ÖVP steht vor dem Aus. Der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz (ÖVP) will Neuwahlen. Er wolle die Zeit bis zum Sommer noch für die Umsetzung gemeinsamer Vorhaben nutzen, sagte Kurz. "Ich hoffe sehr, dass dieses Angebot angenommen wird."

In Österreich kommt es voraussichtlich noch in diesem Jahr zu Neuwahlen. Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP will die Koalition mit der sozialdemokratischen SPÖ vorzeitig beenden. Er strebe dazu einen gemeinsamen Beschluss mit der SPÖ an, sagte Kurz. Zuvor hatte sich der amtierende Außenminister als neuer Parteichef der ÖVP durchgesetzt. Er werde am Montag die Auflösung der derzeitigen Koalition vorschlagen und für Neuwahlen im Herbst plädieren, so Kurz.

Davor hatte Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern zuvor eindringlich gewarnt. Damit würde den in Umfragen hoch gehandelten Rechtspopulisten der FPÖ der rote Teppich ausgerollt, sagte der 51-Jährige im ORF-Fernsehen. "Die Konsequenzen werden erhebliche sein."

FPÖ kann auf Regierungsbeteiligung hoffen

Im Falle von Neuwahlen können die Rechtspopulisten der FPÖ laut Umfragen auf eine Regierungsbeteiligung hoffen. Die Demoskopen sehen sie aktuell bei knapp 30 Prozent. Damit würde die FPÖ in einer Koalition entweder mit der SPÖ oder mit der ÖVP als Juniorpartner gebraucht oder im Fall eines Wahlsieges sogar den Kanzler stellen. Andere Koalitionen der SPÖ und der ÖVP mit Liberalen oder Grünen wären aktuell nicht wahrscheinlich.

Die SPÖ hat unter Kern schon vor Monaten ihre bisherige strikte Ablehnung eines Bündnisses mit der FPÖ auch auf Bundesebene aufgeweicht. Auf Landesebene gibt es bereits eine Zusammenarbeit der beiden Parteien im Burgenland.

Ständige Querelen zwischen den Koalitionspartnern

SPÖ und ÖVP regieren seit Ende 2013. Damals hatte das rot-schwarze Bündnis trotz erheblicher Stimmenverluste noch einmal knapp eine gemeinsame Mehrheit von 50,8 Prozent erreicht.

Die Zusammenarbeit der beiden Volksparteien war von ständigen Querelen und gegenseitigen Schuldzuweisungen überschattet. Zuletzt war der Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner - entnervt vom Koalitionszwist und von parteiinternen Machtspielen - von allen Ämtern zurückgetreten. Kanzler Christian Kern (SPÖ) hatte im Januar 2017 die ÖVP ultimativ zu einer besseren Zusammenarbeit aufgefordert und seinerseits mit einem Ende der Koalition gedroht.

Schon im Mai 2016 hatte der damalige Kanzler Werner Faymann aufgegeben. Er hatte nach parteiinterner Kritik die Konsequenzen gezogen und als Regierungschef und SPÖ-Vorsitzender den Hut genommen. Unter seinem Nachfolger Kern übte die Koalition zunächst den Schulterschluss. Es wurde ein Neustart der Regierung versprochen, die sich künftig um Sacharbeit statt um Grabenkämpfe kümmern wollte. Das gelang in den vergangenen Monaten aber immer schlechter.

Kurz als Hoffnungsträger

Mehrere Ministerpräsidenten aus den Reihen der ÖVP reagierten positiv auf den Plan von Kurz. "Es imponiert mir, dass er mit Mut, Klarheit und Frische ans Werk geht", sagte der Landeschef der Steiermark, Hermann Schützenhöfer. Kurz gilt als einzige Hoffnung der ÖVP, auch künftig eine maßgebliche oder gar dominierende innenpolitische Rolle zu spielen.

Rückenwind bekommt Kurz auch durch neue Umfragen. So hält ihn eine Mehrheit von 57 Prozent der Österreicher für besonders geeignet, Bundeskanzler einer Regierung in Wien zu sein. Amtsinhaber Kern sehen 49 Prozent als fähig an, wie aus der am Samstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Market im Auftrag der Zeitung "Der Standard" hervorgeht. Den Chef der rechten FPÖ, Heinz-Christian Strache, halten 15 Prozent für geeignet.