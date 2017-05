Neuwahlen im Herbst - das scheint ausgemachte Sache zu sein in Österreich. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie, seitdem Außenminister Kurz zum neuen ÖVP-Chef erkoren wurde. Die Frage ist: Spielt die SPÖ bei einer Trennung freiwillig mit?

In Österreich will der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag weitere Gespräche zur Auflösung der rot-schwarzen Koalition führen. Er werde Bundeskanzler Christian Kern einen gemeinsamen Neuwahl-Antrag von SPÖ und ÖVP vorschlagen, kündigte Kurz an. Beide Parteien sollten aber noch vereinbarte Projekte vor dem endgültigen Ende der Koalition beschließen, forderte der 30-Jährige. Zudem werde er sich mit Präsident van der Bellen treffen.

Auch die SPÖ geht inzwischen von vorzeitigen Neuwahlen im Herbst aus. "Das Tischtuch ist zerschnitten", stellte Kern im ORF-Fernsehen fest. Er rechne "mit Sicherheit" mit vorzeitigen Neuwahlen in diesem Herbst.

Ständige Querelen

Das rot-schwarze Bündnis regiert seit Ende 2013. Damals hatten SPÖ und ÖVP trotz erheblicher Stimmenverluste noch einmal knapp eine gemeinsame Mehrheit von 50,8 Prozent erreicht. Die Zusammenarbeit der beiden Volksparteien war von ständigen Querelen und gegenseitigen Schuldzuweisungen überschattet.

Der Parteivorstand der ÖVP hatte Kurz am Sonntag einstimmig als neuen Chef der Konservativen nominiert. Dabei hat die Partei dem überaus populären Außenminister eine ungewohnte Machtfülle eingeräumt. Kurz will seine Freiheiten dazu nutzen, bei der nächsten Wahl mit einer eigenständigen Liste "Sebastian Kurz - die neue Volkspartei" anzutreten. "Wir haben beschlossen, dass wir eine Bewegung starten, dass wir auf bewährte Kräfte aus der Volkspartei setzen, aber gleichzeitig neue Leute an Bord holen."

FPÖ: Chaos droht

Nach Meinung von Heinz-Christian Strache, Parteichef der rechtspopulistischen FPÖ, ist die Regierung so zerstritten, dass sie sich nicht einmal auf einen Wahltermin werde einigen können. Daher müsse Opposition das Heft selbst in die Hand nehmen. "Es droht ein Chaos zum Schaden Österreichs. Daher braucht es nun eine geeinte Opposition", meinte Strache in einer Pressemitteilung.

Im Falle von Neuwahlen können die Rechtspopulisten der FPÖ laut Umfragen auf eine Regierungsbeteiligung oder gar das Kanzleramt hoffen. Die Demoskopen sehen sie aktuell bei knapp 30 Prozent.