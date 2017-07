Weil in Italien die Flüchtlingszahlen steigen, bereitet sich Österreich auf schärfere Grenzkontrollen am Brenner-Pass vor. Hunderte Soldaten samt Gerät stünden dafür bereit, heißt es in Wien. Rom reagiert verärgert und bestellt den Botschafter Österreichs ein.

Das italienische Außenministerium hat den österreichischen Botschafter in Rom einbestellt. Das sei die Konsequenz aus der österreichischen Ankündigung, Soldaten am Brenner-Pass stationieren zu wollen, teilte die Behörde mit. Kurz zuvor hatte Wien verkündet, wegen steigender Flüchtlingszahlen die Grenzkontrollen "sehr zeitnah" zu verschärfen. Für den Einsatz an dem Alpenpass in Österreich stünden 750 Soldaten bereit.

"Wir bereiten uns vor"

Grenzübergang

Angesichts der Vielzahl von Migranten inmüsse man sich vorbereiten, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil der "Kronen-Zeitung". Er halte einen "Assistenzeinsatz" des österreichischen Bundesheeres "für unabdingbar, wenn der Zustrom nachnicht geringer wird". Sein Ministerium sei bereit, innerhalb von 72 Stunden Panzerfahrzeuge zum Brenner-zu entsenden. Mehrere Ministeriumssprecher wiesen aber Berichte zurück, dass sich die Fahrzeuge bereits dort befänden.

Nach Behördenangaben gab es in Österreich zwar keinen Anstieg der Migrantenzahlen. Wien sei aber bereit, seine Grenzen mit Italien vor Migranten zu "schützen", sagte Außenminister Sebastian Kurz der Nachrichtenagentur APA. Sowohl Italien als auch die EU sollten wissen: "Wir bereiten uns vor und wir werden unsere Brenner-Grenze schützen, wenn es notwendig ist."

Steigende Flüchtlingszahlen in Italien

Das Land

hat in diesem Jahr bereits mehr als 82.000 Flüchtlinge aufgenommen, ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Damit istHauptaufnahmeland für Flüchtlinge geworden, die nach Europa wollen.fühlt sich angesichts der steigenden Zahlen von den EU-Partnern allein gelassen.

In Österreich ist die Zahl der Asylanträge nach Schließung der Balkan-Route im vergangenen Jahr dagegen auf knapp 42.100 von 90.000 ein Jahr zuvor zurückgegangen. Zum Asylverfahren zugelassen wurden laut Innenministerium gut 36.000 Menschen. Das Land blieb damit unter der selbst gesteckten Obergrenze von 37.500 Asylverfahren.