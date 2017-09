Für Sportdirektor Hasan Salihamidzic war das 0:2 (0:1) des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim eine unglückliche Niederlage: "Wir hatten mehr vom Spiel, haben uns aber nicht belohnt", so Salihamidzic im ZDF-Interview. Spielerisch war der Ex-Profi des FCB zufrieden, vor allen Dingen im Abschluss und beim letzten Pass sei der FC Bayern an diesem Tag aber nicht in seiner gewohnten Form gewesen, so Salihamidzic: "Wir hatten am Ende 6 oder 7 offensive Spieler auf dem Feld. Wir haben alles versucht, aber ich weiß nicht, wie lange es gedauert hätte, bis wir ein Tor gemacht hätten."