Bei den Parlamentswahlen in Großbritannien hat Premierministerin May knapp die absolute Mehrheit verpasst. Sie möchte jedoch Regierungschefin bleiben und eine Minderheitsregierung bilden.

Theresa May hat mit der vorgezogenen Parlamentswahl ihre absolute Mehrheit verspielt. Sie wollte die Konservativen stärken, um mit mehr Rückenwind in die Brexit-Verhandlungen zu startet. Jetzt kann sie nicht mehr alleine weiterregieren. Gespräche mit der Democratic Unionist Party (DUP) sollen beginnen.

Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit im britischen Unterhaus will Großbritanniens Premierministerin Theresa May weiterregieren. Sie kündigte am Freitag an, auf die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) zuzugehen, um "Großbritannien zu diesem kritischen Zeitpunkt vorwärts zu führen". Auf die schon in etwas mehr als einer Woche beginnenden Brexit-Verhandlungen blickte sie mit Zuversicht - ebenso wie Bundeskanzlerin Merkel.

Merkel erklärte am Freitag bei ihrem Aufenthalt in Mexiko-Stadt, sie erwarte, dass die Austrittsverhandlungen innerhalb von Tagen beginnen könnten, nachdem es in Großbritannien eine neue Regierung gebe. Der Zeitrahmen - Beginn der offiziellen Gespräche in neun Tagen - werde vermutlich von beiden Seiten eingehalten.

Mays Regierungsmannschaft unverändert

Auch May hatte vorher versichert, an den vereinbarten Zeitplan werde sich ihr Land halten. Nach einem kurzen Treffen mit Königin Elizabeth II. erklärte sie, Premierministerin des Landes bleiben zu wollen.

Mehreren Schlüsselfiguren in ihrem Kabinett versprach sie, dass diese ihren Job behalten werden. So ließ sie Schatzkanzler Philip Hammond, Außenminister Boris Johnson, Innenministerin Amber Rudd, Verteidigungsminister Michael Fallon sowie Regierungsminister David Davis im Amt, der für Großbritannien den Brexit verhandelt. Besonders hatte es zuvor über Hammond Gerüchte gegeben, dass er im Falle eines Sieges der Konservativen aus der Regierung ausscheiden muss.

Trump hebt "besondere Beziehungen" hervor

ZITAT „ Ich denke, es wird sicher Kontakt über das Wochenende geben. ” Arlene Foster, DUP-Vorsitzende

Bei der Wahl hatten Mays Tories allerdings herbe Verluste eingefahren und ihre absolute Mehrheit im Parlament überraschend verloren. Die Democratic Unionist Party (DUP) hingegen gewann bei der Abstimmung zehn Sitze, deren Vorsitzende Arlene Foster zeigte sich bereit für Sondierungsgespräche. "Ich denke, es wird sicher Kontakt über das Wochenende geben."

International bekam May nach der Wahl Unterstützung: US-Präsident Donald Trump rief sie am Freitag nach Angaben des Weißen Hauses an und erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Er habe zudem betont, dass es zwischen den USA und Großbritannien eine "besondere Beziehung" gebe. May war die erste ausländische Regierungschefin gewesen, die Trump nach seiner Wahl im Weißen Haus besuchte.

Juncker: "Wir warten auf Besucher aus London"

Die Wahl war auch eine Richtungsentscheidung über die umstrittenen Pläne zum EU-Austritt Großbritanniens. May, die einen harten Kurs ohne größere Zugeständnisse an Brüssel vertritt, hatte sich im April selbst für die vorgezogene Abstimmung ausgesprochen - mit dem Ziel, ihre Mehrheit zu stärken und Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen zu bekommen. Sie hatte das Amt des Regierungschefs von David Cameron übernommen, der nach dem Brexit-Votum der Briten im vorigen Jahr zurückgetreten war.

Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte am Freitag im Hinblick auf die anstehenden Brexit-Verhandlungen: "Wir warten also auf Besucher aus London." Zeitplan und Positionen der EU dazu seien klar, betonte Verhandlungsführer Michel Barnier: "Lassen Sie uns die Köpfe zusammenstecken und einen Kompromiss finden."

"Exit vom Brexit wieder möglich"

Skeptischer sind unterdessen einige EU-Parlamentarier. "May wollte Stabilität erreichen und hat Chaos gebracht", schrieb etwa der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU). Andere Europaabgeordnete spekulierten bereits, die Briten könnten nun doch in der EU bleiben. "Der Exit vom harten Brexit erscheint wieder als eine mögliche Perspektive", meinte der SPD-Politiker Jo Leinen.

Die Briten hatten im März in Brüssel offiziell ihren Austritt erklärt, am 19. Juni sollen die Brexit-Verhandlungen starten.