Terror-Anschlag in der Istanbuler Altstadt am 12. Januar 2016: „Eben schien noch die Sonne, jetzt besteht die Welt aus Feuer und Rauch.“

von Uli Eichin, Mainz

Vor einem Jahr starben bei einem Anschlag in Istanbul zehn deutsche Touristen. Unter den Opfern war Eike Mildner aus Bad Kreuznach. Seine Witwe Doris kämpft heute mit den Folgen ihrer schweren Verletzungen - und der Trauer um Eike.

Für Doris Mildner ist es der erste Ausflug nach einem Jahr, ein Musical-Besuch in Köln am vergangenen Wochenende. Ihre Tochter Simone hat ihr die Karte geschenkt und begleitet sie. Seit Wochen freut sie sich auf diesen Tag.

Der Tag gerät zur Tortur

Eike und Doris Mildner



Doch schon auf dem Bahnsteig beschleicht die Frau aus Bad Kreuznach ein mulmiges Gefühl. So viele Menschen. Ihr Blick gleitet über die Gesichter - ist einer dabei, der verdächtig erscheint? In Istanbul ist ihr der junge Syrer nicht aufgefallen, der sich der deutschen Reisegruppe vor der weltberühmten Hagia Sophia näherte. Es war der erste Urlaubstag und sie unterhielt sich mitEike, ihrem Mann. Hörte trotzdem, wie etwas zu Boden fiel, wollte sich umdrehen, doch dazu kam sie nicht mehr. Die ohrenbetäubende Explosion, die ihr ein Loch ins Trommelfell riss, hat sie heute noch im Ohr. In großen Menschenmengen wird sie sich wohl nie mehr sicher fühlen.

Ankunft in Köln. Vor dem Theater ist noch ein gemütlicher Stadtbummel geplant. Am Bahnhofsausgang weiß Doris Mildner aber sofort, dass daraus nichts wird. Ihr linker Fuß ist auf dem kurzen Weg stark angeschwollen, der Schuh drückt schmerzhaft auf die Operationsnarben, sie kann keinen Schritt mehr gehen. Der Tag, der ein schönes Erlebnis werden sollte, gerät zur Tortur."Der Fuß sah anfangs aus, als sei ein Lastwagen darüber gefahren", berichtet sie. Kein Knochen war mehr heil, der kleine Zeh musste amputiert werden. In der ganzen linken Körperhälfte steckten Bombensplitter, auch im Gesicht: Der Kiefer zertrümmert, der Gesichtsnerv durchtrennt, Zähne fehlten, in der Wange klaffte ein Loch.

Drei Tage Hoffnung

Der Anschlag in Istanbul Am 12. Januar 2016 sprengte sich ein Selbstmordattentäter inmitten einer deutschen Touristengruppe in der Istanbuler Altstadt in die Luft. Bei dem Anschlag vor der berühmten Blauen Moschee kamen zehn deutsche Touristen ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Der Anschlag wird dem "Islamisch Staat" zugerechnet.

Istanbul vor einem Jahr: Eben schien noch die Sonne, jetzt besteht die Welt aus Feuer und Rauch. Die Druckwelle hat das Ehepaar aus Bad Kreunach zu Boden geschleudert.Doris Mildner sieht, dass ihr Mann neben ihr liegt, erkennt ihn an seinem Pullover. Sie fasst ihn an, er rührt sich nicht. Sirenen gellen, Schreie überall und Panik. Auch Doris Mildner steht unter Schock. Später findet sie sich in einem Istanbuler Krankenhaus wieder, wo ihre Wunden notdürftig versorgt werden.

Die 61-jährige hat kein Geld, keine Kleidung, kein Handy und ist fast verrückt vor Sorge um ihren Mann. Jeden fragt sie nach ihm, niemand gibt ihr Auskunft. Nach drei Tagen bekommt sie Besuch vom deutschen Botschafter, der leiht ihr sein Mobiltelefon, und sie kann endlich ihre Tochter anrufen. "Mama, die Polizei war bei mir. Eike ist tot", sagt Simone. Ihre Mutter hat es geahnt, aber da war auch noch Hoffnung.

Für beide war es die große Liebe

Bad Kreuznach. Doris Mildner betrachtet die Fotos, die auf der Kommode in ihrem gemütlichen Wohnzimmer stehen. 73 Jahre wurde ihr Eike alt, ausgesprochen sympathisch wirkt er. Man sieht ihm an, dass er gerne lachte. "Er war so positiv, so voller Energie und Tatendrang", sagt sie. "Wir waren ständig unterwegs. Reisen, Kreuzfahrten, Theater, jeder Geburtstag wurde gefeiert, Weihnachten, Silvester, alles war ein großes Fest. Er hat mich angesteckt, mit seiner Lebensfreude. Er war mein Motor."

Eike Mildner ist noch überall präsent. Sein Arbeitszimmer, sein Werkzeug, die Hemden im Schrank, der Küchenkalender, in dem er alle Termine festgehalten hat. Auch den Urlaub im vergangenen Jahr. Eine Erlebnisreise sollte es werden. Von Istanbul über Dubai nach Abu Dhabi. Sie schafft es nicht, an Eikes Sachen zu rühren. Für beide war es die große Liebe, als sie sich 1996 kennenlernten. Und die zweite Ehe. Er Oberregierungsrat im Mainzer Wirtschaftsministerium, sie Empfangsdame in einem Arzneimittelgroßhandel. Beide waren damals noch verheiratet.

Keine Nachfrage, kein Kärtchen, nichts

"Warum bin ich nicht mit ihm gestorben? Anfangs habe ich mich das ständig gefragt. Aber da sind meine Tochter, mein Schwiegersohn, mein Enkel und Nelly". Sie bückt sich und streichelt die kleine wuschelige, schneeweiße Hündin, die ihr gerade einen Ball zu Füßen legt. "Deshalb halte ich durch."

Vier große Operationen im Koblenzer Bundeswehrkrankenhaus, die letzte im Dezember, acht Monate im Rollstuhl, unerträgliche Schmerzen. Und zu den gesundheitlichen Problemen kam der Behörden-Marathon, der immer noch anhält. So vieles musste geregelt werden, teilweise noch aus dem Krankenhaus. Beerdigung, Behördenbriefe, Versicherungen kündigen, Auto ummelden, Schwerbehinderungsnachweis, Rente beantragen. "Nicht mal Geld habe ich auf der Bank bekommen, ich hatte ja keine Vollmacht. Die Unfallversicherung hat bis heute noch nichts bezahlt. Alles war Kampf. Ohne meine Tochter hätte ich das nicht geschafft."

Bei der Trauerfeier für ihren Mann hielten auch Politiker Reden. "Kein Wunder", sagt sie, "die rheinland-pfälzische Landtagswahl stand ja bevor, und alle wollten sie Punkte sammeln. Danach habe ich nie wieder etwas von ihnen gehört. Keine Nachfrage, kein Kärtchen, nichts." Der einzige, der sich ab und zu erkundigt, ist der türkische Botschafter aus Mainz. Er hat Doris Mildner zu Weihnachten sogar ein Paket geschickt.

Die Zukunft macht ihr Angst

Wenn so etwas passiert wie in Berlin, als der LKW in den Weihnachtsmarkt raste, packt sie bei allem Entsetzen der Zorn. "Alle reden nur vom Täter, ich denke zuerst an die Verletzten. Die Toten sind ja tot. Ich weiß, wie man sich in einer solchen Situation fühlt. Die Schwerverletzten - sie haben das schlimmste Los."

Es klingelt. Eine Nachbarin holt Nelly ab. Seit einem Jahr geht sie dreimal am Tag mit der Hündin spazieren. Einfach so, und möchte nichts dafür haben. Eine andere Bekannte hat wochenlang für sie gekocht, eine dritte kommt zum Fenster putzen. Auch die Familie ihres Mannes unterstützt sie nach Kräften und natürlich ihre Tochter. "Das tut mir gut", sagt sie.

"Die Zukunft? Die macht mir eher Angst. Eike ist tot - ich lebe irgendwie weiter. Aber ich habe keine Träume mehr, und keine Wünsche. Nur, dass ich eines Tages wieder laufen kann, mit dem Hund durch die Weinberge, so wie früher." Aber ohne ihn?