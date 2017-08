Nachdem der US-Präsident immer wieder den Einsatz der amerikanischen Truppen in Afghanistan kritisierte, kündigte er jetzt an, weitere US Soldaten dorthin schicken zu wollen. Die Kehrtwende ist offenbar auch innenpolitisch motiviert.

In dem Begleitschreiben von de Maizière und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zu dem Bericht heißt es jedoch, die Darstellung der Sicherheitslage sei unvollständig. Die Minister räumen ein, dass man "zu verschiedenen relevanten Aspekten - etwa zur Situation in den von Taliban kontrollierten Landkreisen oder zur Gefährdung bestimmter Volksgruppen - aufgrund der Umstände keine umfassende Auskunft geben kann und insofern Fragen offen bleiben". Es gebe "kaum Möglichkeiten zur Gewinnung eigener Erkenntnisse vor Ort".

Die Gefahr für die afghanische Bevölkerung wird dennoch als eher gering beschrieben: "Im Vergleich zu Sicherheitskräften, Vertretern der afghanischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft wird (...) die unmittelbare militante Bedrohung für die afghanische Bevölkerung - selbst in den Gebieten unter Taliban-Kontrolle - als niedrig bewertet", heißt es. Im Gegensatz zur Terrormiliz IS gingen die Taliban selten unmittelbar gegen die Bevölkerung vor. Zudem seien viele Flüchtlinge aus den Nachbarländern inzwischen freiwillig zurückgekehrt. Außenamt und Innenressort kamen somit zu dem Schluss, dass es keinen Grund gebe, ihren Abschiebekurs zu verändern.

Vor zwei Wochen hat das Auswärtige Amt einen vertraulichen "Zwischenbericht" zur Sicherheitslage in Afghanistan vorgelegt. In dem Papier, das der dpa vorliegt, sind unter anderem 27 der 34 Provinzen aufgelistet, in denen mit Angriffen vor allem der radikalislamischen Taliban gegen die afghanische Regierung oder internationale Vertreter gerechnet werde.

Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke betonte, kritische Berichte und Einschätzungen von unabhängigen Menschenrechtsorganisationen oder vom UNHCR würden in dem Dokument des Auswärtigen Amtes weitgehend ignoriert. "Sicher ist nur eins: Die Sicherheitslage in Afghanistan ist unübersichtlich und wird sich noch weiter verschlechtern, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, den Krieg wieder zu verschärfen", so Jelpke. Auch sie forderte einen generellen Abschiebestopp sowie faire Asylprüfungen und schnelle Integrationsmaßnahmen für hier lebende Flüchtlinge aus Afghanistan.

Pro Asyl: Bericht ist unbrauchbar

Die Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge, Pro Asyl, erklärte, abgesehen von "spektakulären Anschlägen" würden andere Gefahrenpotenziale in dem Bericht ignoriert. Aufgabe des Auswärtigen Amtes sei es, einen Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage zu erstellen. Die jetzige Beurteilung erfülle diese Aufgabe nicht, der Bericht sei "unbrauchbar".

Minister de Maizière sagte, die Regierung halte an ihrem Kurs zu Abschiebungen in das Land fest. "Wir wissen, dass die Lage in Afghanistan kompliziert ist." In begrenztem Rahmen seien Abschiebungen dorthin aber verantwortbar.Die Situation in Afghanistan ist seit langem besorgniserregend. Immer wieder erschüttern Anschläge das Land. Erst an diesem Freitag wurde eine schiitische Moschee in Kabul angegriffen. Mindestens zwölf Menschen starben.