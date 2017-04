von Andreas Kynast

Gefangen, verkauft und unter Drogen gesetzt: Das Schicksal des Orang-Utan-Babys Taymur hat viele Tierfreunde bewegt - und ein Schlaglicht auf den Handel mit Wildtieren geworfen. Das weltweit bekannt gewordene Äffchen ist nach langer Odyssee zurück in Indonesien.

Der Weg zurück in die Freiheit beginnt für Orang-Utan-Baby Taymur in einer hüfthohen Spanplattenkiste. Fingerbreite Luftlöcher lassen etwas Licht herein. Unter den Käfig sind Räder geschraubt. Es soll das letzte Gefängnis sein, die letzte Quälerei, die das vermutlich zweijährige Äffchen in seinem bisher so trostlosen Leben ertragen muss. Aber es wird noch einmal all seine Kraft und Ausdauer brauchen. Der Heimflug von Kuwait nach Indonesien über Amsterdam soll 30 Stunden dauern. Manche Experten befürchten, dass Taymur die Tortur nicht überlebt.

Symbol für den Handel mit Wildtieren

ZDF-Reporter Andreas Kynast.

Quelle: ZDF/Jule Roehr

Die Organisation Borneo Orangutan Survival (BOS) hat für den Transport einen ihrer erfahrensten Tierärzte nach Kuwait geschickt. Er soll das Äffchen während des Flugs betreuen. Das Baby ist krank und zeigt Verhaltensauffälligkeiten. Kein Wunder nach allem, was es erleben musste: der Mutter entrissen, aus Indonesien geschmuggelt und in Kuwait unter Drogen gesetzt. Taymur ist zu einem Symbol für den Handel mit Wildtieren geworden, der vor allem in den Golfstaaten ein alltägliches Geschäft ist.

Völlig verwahrlost fiel Taymur der Polizei in Kuwait nach einem Verkehrsunfall in die Hände. Sein Besitzer wurde verhaftet, weil er unter Drogen stand. Der Mann gab an, dem kleinen Orang-Utan ebenfalls regelmäßig Rauschgift verabreicht zu haben - "aus Spaß", wie die Zeitung "Arab Times" protokollierte.

Taymur wurde beschlagnahmt und in den Monaten darauf von einem kahlen Gehege ins nächste verlegt. Die längste Zeit verbrachte der Affe in einem trostlosen Käfig im Zoo von Kuwait. Obwohl Tierschützer von Anfang an für Taymurs Heimkehr kämpften, dauerte es fast ein Jahr, bis die nötigen Papiere ausgestellt waren.

Golf-Staaten: Exotische Tiere im Trend

In Golfstaaten ist es zu einem populären Trend geworden, exotische Tiere zu besitzen. "Berichte über privat gehaltene Löwenjungen, Tiger und Geparden sind weit verbreitet", schreibt die Zeitung "Kuwait Times". Eine philippinische Hausangestellte starb 2014 in Kuwait, nachdem sie vom Löwen ihres Arbeitgebers angefallen wurde. In Saudi-Arabien tötete 2016 ein Löwe einen Mann, der ihn abrichten wollte. Und das Affenbaby Taymur ist bereits der dritte Orang-Utan, den die Behörden in den vergangenen zwei Jahren allein in Kuwait beschlagnahmen.

"Das muss jetzt endlich aufhören", verlangt BOS-Chef Jamartin Sihite. "Der illegale Drogenhandel wird hart bestraft. Warum nicht der illegale Tierhandel?" Bisher ist Tierschmuggel kein vorrangiges Thema für die Regierungen der Golfstaaten. Nur langsam ändern sich die Gesetze. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Besitzern exotischer Tiere im Januar eine Frist gesetzt. Wer sein illegales Haustier binnen sechs Monaten abgibt, geht straffrei aus. Allen anderen droht eine Geld- oder Gefängnisstrafe.

"Es muss doch möglich sein, Versuche zu erkennen und zu vereiteln, Orang-Utan-Babys zu schmuggeln. Sie sind genauso groß wie Menschenbabys", sagt BOS-Chef Sihite. Der Schaden, den der illegale Tierhandel an der Natur verübt, sei genauso wenig zu unterschätzen, wie die Kosten für die Rückführung der entdeckten Tiere. Und fast immer, wenn es gelinge, einen Orang-Utan zu retten, bliebe eine entscheidende Frage offen, sagt der Tierschützer: "Wurden die Täter verurteilt?"

Taymur auf das Leben in Freiheit vorbereiten

Verängstigt, müde und verwirrt - aber auf den ersten Blick ganz gesund: Am Montagabend ist Taymur auf dem Flughafen Jakarta gelandet. Bilder zeigen das Äffchen, wie es sich an einen der Helfer klammert. Ein Abendessen aus frischem Obst wird angeboten. Taymur greift zu. Der kleine Orang-Utan hat die anstrengendste Etappe seiner Rettung überstanden. Den ersten Schritt auf dem Weg zurück in den Regenwald.

Nach den ersten Untersuchungen muss der kleine Affe noch eine zweimonatige Quarantäne im "Safari Park" Jakarta durchstehen. Dann kann er endlich in eine der BOS-Rettungsstationen im Regenwald gebracht werden. Dort bringen Tierschützer den Orang-Utan-Waisen bei, was sie normalerweise von ihren Müttern lernen: klettern, Futter suchen, Feinde erkennen. Die große Hoffnung: dass auch Taymur eines Tages in die Freiheit entlassen werden kann.

