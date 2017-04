Eine Waffenruhe im Osten der Ukraine ist nach wie vor in weiter Ferne. In Minsk trifft sich erneut die Ukraine-Kontaktgruppe. Auf dem Programm: Trippelschritte auf dem Weg zu wirklichem Frieden.

Das G7-Außenministertreffen in Lucca endete mit der Aufforderung an Russland, den Syrien-Krieg gemeinsam zu beenden. Eine Lösung des Konflikts könne es jedoch nur ohne den syrischen Präsidenten Assad geben, dieser wird von Russland unterstützt.

Unter dem Motto "Abrüsten" finden in vielen deutschen Städten Ostermärsche statt. Wie ist es derzeit um den Frieden in der Welt bestellt? 2017 jetzt gibt schon "zwei neue Kriege", sagt Konfliktforscher Siad Akkam im heute.de-Interview. Auch Trumps Außenpolitik sieht er kritisch.

Bürgerkrieg in Syrien, Spannungen zwischen dem Westen und Russland, wie es sie seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr gegeben hat, der Konflikt mit Nordkorea, IS-Terror: Wie schlecht steht es um den Frieden in der Welt?

Siad Akkam ... ... ist beim Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung Regionalgruppenleiter für den Vorderen und Mittleren Orient. Er befasst sich insbesondere mit den Konflikten in Syrien und dem Irak. Während seines Politikstudiums an der Universität Heidelberg legte Siad Akkam seinen Schwerpunkt auf Konfliktforschung und Internationale Beziehungen.

Anzahl und Intensität der Konflikte haben sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht wesentlich verändert.Von den weltweit aktuell 402 Konflikten wurden 226, also etwas mehr als die Hälfte, gewaltsam ausgetragen. 2017 gibt es zwei neue Kriege. Zum einen zwischen den verschiedenen Oppositionsgruppen in Syrien. Zum anderen im Jemen mit den dschihadistischen Gruppen Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel und Ansar al-Sharia. Außerdem sind die Konfliktherde in der Ostukraine, im Nahen Osten und in der Sahel-Zone weiterhin hochbrisant. Die Kriege in der Zentralafrikanischen Republik, den Philippinen und zwischen verschiedenen kommunalen Gruppen im Sudan sind dafür deeskaliert.

Neben den Konflikten, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen, gibt es zahlreiche, die in Vergessenheit geraten sind. Welche bereiten Ihnen besonders große Sorgen?

Es gibt viele Konflikte, die in Europa auf ein nur geringes mediales Echo stoßen. Ein Beispiel: der Krieg der mexikanischen Regierung gegen die Drogenkartelle mit Tausenden Toten. Besonders kritisch ist die Lage auch in Somalia, im Jemen, im Südsudan und in Nigeria. Laut den Vereinten Nationen droht dort 20 Millionen Menschen eine Hungersnot. Beispielsweise hat der Krieg um das knapper werdende fruchtbare Land in Nigeria zwischen Farmern und Pastoralisten im letzten Jahr mehr Todesopfer gefordert als der Konflikt mit der Terrormiliz Boko Haram. Massive Flüchtlingsbewegungen könnten die Folge sein.

Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir in Zukunft weltweit noch mehr Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen erleben werden?

Wir konnten in den letzten Jahren eine Stagnation der weltweiten Konfliktanzahl feststellen. Wichtig wird für Europa aber insbesondere der weitere Verlauf des Konfliktes in der Ostukraine sein, ob das Minsker Abkommen eingehalten wird und ob der Status der Krim geklärt werden kann. Dies betrifft neben den ukrainisch-russischen Beziehungen auch die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland. Durch den Brexit ist in Nordirland zudem das Friedensabkommen vom Karfreitag 1998 gefährdet. Dieses beinhaltet den Abbau von Grenzen und Kontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland, welche jedoch nach dem erfolgten Brexit wieder installiert werden müssten.

Welche Rolle wird US-Präsident Donald Trump hinsichtlich der Frage spielen, ob die Welt in Konflikten und Kriegen versinkt?

Bis jetzt lassen sich schon Anzeichen von Eskalation in einigen Konflikten erkennen. Mit China gibt es etwa aufgrund von Gebietsstreitigkeiten im Südchinesischen Meer Spannungen. Dasselbe gilt für die Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea als Reaktion auf nordkoreanische Raketentests. Mit Blick auf Syrien gab es in Richtung Russland und Assad zunächst versöhnlichere Töne von Trump, was sich jedoch nach dem Chemiewaffenangriff in Idlib und dem jüngsten Bombardement einer syrischen Luftwaffenbasis abrupt geändert hat.

Vielerorts treffen sich in diesen Tagen wieder Menschen, um in Ostermärschen unter anderem gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr und den Stopp von Rüstungsexporten zu protestieren. Wo sehen Sie insbesondere Deutschland gefordert, sich mehr für ein friedliches Miteinander einzusetzen?

Die Ursachen der Konflikte sind meist ebenso schwer einzuordnen wie die Frage, ob solche Einsätze zielführend oder aufgrund außen- und sicherheitspolitischer Verhältnisse notwendig sein können. Gerade die Themen Auslandseinsätze und Rüstungsexporte müssen deshalb differenziert betrachtet werden. Unter den Auslandseinsätzen der Bundeswehr gibt es nämlich auch Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen, wie zum Beispiel im Libanon, Sudan und in Mali oder auch nicht-konfliktbezogene Einsätze wie gegen Piraten am Horn von Afrika. Bei den Rüstungsexporten stehen vor allem Lieferungen an Saudi-Arabien und die Türkei in der Kritik, da die Waffen im Jemen beziehungsweise in Syrien und Südostanatolien in Kriegen und vor allem gegen Zivilisten eingesetzt werden könnten.

Das Interview führte Michael Kniess.