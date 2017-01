Bis Ende November hatten sich Russland, Frankreich, Deutschland und die Ukraine Zeit gegeben für eine neue Friedenslösung in Sachen Ostukraine. Kurz vor Ablauf dieser Frist sieht es allerdings nicht nach einer Einigung aus. Und auch am Maidan, dem Ort an dem die Krise begann, verschärft sich die Lage wieder.

In der Ostukraine wird weiter gekämpft. Täglich melden OSZE-Beobachter Verstöße gegen die Waffenruhe. Doch die Weltöffentlichkeit scheint den Konflikt vergessen zu haben. Der neue OSZE-Vorsitzende Österreich will das ändern - Außenminister Kurz reist heute in die Konfliktregion.

Das Leben der Zasjad’ko ist ein trauriges Sinnbild für den Ukraine-Konflikt. Die Familie mit fünf Kindern lebt in Yelenovka, nahe Donezk, quasi mitten im ukrainischen Kriegsgebiet. 2014, zu Beginn des Krieges, explodieren acht Minen im Hof ihres Hauses. Seitdem versuchen Marina und ihr Mann, das Haus notdürftig zu flicken, zusammenzuhalten, ihre Kinder irgendwie von der eisigen Kälte zu schützen. Klagen, jammern - darüber sind die Zasjad’ko längst hinweg. Sie haben sich an den Ausnahmezustand, an die Angst gewöhnt, die seit zwei Jahren ihr Leben bestimmt.

"Wissen Sie, wir haben irgendwie versucht, Türen und Fenster zu reparieren. Aber eigentlich ist das Haus nicht mehr bewohnbar, es kann keine Wärme halten. Unseren Kindern ist schon etwas kalt, aber wir kaufen Kohle und Holz, um sie zu wärmen, das geht schon irgendwie", erklärt Marina. Vor dem Krieg hatte sie einen gut bezahlten Job im Donbasser Fußballstadion, doch nun ist es viel zu gefährlich, sich irgendwohin zu bewegen.

Tagtäglich wird geschossen

Noch immer wird tagtäglich geschossen, selbst die über Weihnachten vereinbarte Waffenruhe hat nicht gehalten. Und Valentina, eine Nachbarin von Marina bringt auf den Punkt, wie sich die Menschen fühlen, wie sie sich ihrem Schicksal ergeben haben: "Sie schießen vor allem am Morgen und am Abend, naja, und auch tagsüber. Aber es war schon mal schlimmer. Trotzdem, ich wünschte mir so, dass ich dieses Knallen nicht mehr hören müsste."

Vom Minsker Abkommen, das eine Waffenruhe und den Einstieg in einen Friedensprozess ermöglichen sollte, ist bislang kein einziger Punkt umgesetzt. Im Donbass liefern sich Separatisten mit Hilfe der russischen Unterstützer und die ukrainische Armee weiterhin Feuergefechte. Die Bilanz ist verheerend: Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bislang 9.580 Menschen getötet und mehr als 22.000 verwundet.

Die Beobachter sind machtlos

Die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Land können nur machtlos zuschauen, die Verstöße gegen die Waffenruhe dokumentieren. Einmischen dürfen sich die Beobachter nicht, sie sind zur Neutralität verpflichtet, müssen jede kleinste emotionale Regung vermeiden, um nicht den Eindruck der Parteilichkeit zu erwecken. Bei den Menschen in der Ostukraine kommt das verständlicherweise weniger gut an. "Weil wir so nah an der Frontlinie wohnen, besuchen uns die OSZE-Teams oft, immer, wenn irgendwas passiert ist. Aber wir sehen einfach kein Ergebnis ihrer Arbeit, sie entscheiden nichts. Alles geht weiter wie bisher", sagt Marina Zasjad’ko.

Lösungen für diesen festgefahrenen Konflikt zu finden scheint schwierig. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland den OSZE-Vorsitz inne, aber nennenswerte Erfolge konnte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nicht erzielen. Die Fronten sind verhärtet, und so ist der Besuch von Österreichs Außenminister Sebastian Kurz in der Ukraine wohl eher von symbolischer Bedeutung. Österreich hat zum Jahreswechsel den OSZE-Vorsitz von Deutschland übernommen und als erste Amtshandlung will Kurz die Aufmerksamkeit zurücklenken auf einen scheinbar vergessenen Konflikt.

Dass die OSZE, dass diplomatische Bemühungen den Ukraine-Konflikt in naher Zukunft lösen können - diesen Glauben haben die Menschen in der Region längst verloren. Sie stellen sich darauf ein, dass ihr Leben in den nächsten Jahren bestimmt bleibt von Krieg, Angst und Zerstörung.