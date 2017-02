Ein breites Bündnis wirbt bei der Nahost-Konferenz in Paris für neue Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina. Eine Zwei-Staaten-Lösung soll den Konflikt beenden. In Israel stößt die Initiative auf scharfe Kritik.

Mit Donald Trump bahnt sich eine radikale Umkehr der bisherigen amerikanischen Nahost-Politik an. David Friedman, einen orthodoxen Juden und politischen Hardliner, will er zum neuen US-Botschafter in Israel machen.

Trotz aller Warnungen und Proteste hat das israelische Parlament ein Gesetz gebilligt, mit dem Tausende jüdische Siedlungen auf Palästinensergebiet nachträglich legalisiert werden. PLO-Chef Erekat sprach vom "Ende der Zwei-Staaten-Lösung" in Nahost.

Die Hälfte der 120 Abgeordneten im Knesset stimmten für das Gesetz, 52 Parlamentarier votierten dagegen. Die übrigen Abgeordneten waren abwesend, darunter auch der konservative Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Rund 4.000 Wohnungen israelischer Siedler im besetzten Westjordanland werden mit dem Gesetz rückwirkend genehmigt, obwohl sie widerrechtlich auf privaten Grundstücken von Palästinensern gebaut wurden. Ultrarechte Politiker wollen damit weitere Räumungen wilder Siedlungen verhindern. Das Gesetz sieht eine Entschädigung der palästinensischen Besitzer vor. Das höchste Gericht Israels könnte es allerdings noch kippen.

PLO-Chef: Legalisierter Diebstahl

Bei israelischen Oppositionspolitikern, Aktivisten und Palästinensern hat die nachträgliche Legalisierung des Baus jüdischer Siedlungen scharfe Kritik ausgelöst.

In einer ersten Reaktion sprach PLO-Generalsekretär Saeb Erekat in der Nacht zum Dienstag vom "Ende der Zwei-Staaten-Lösung" in Nahost. "Während Tausende von Palästinensern im belagerten Gazastreifen von israelischen Bombenangriffen terrorisiert werden, hat das israelische Parlament gerade ein Gesetz verabschiedet, das den Dienstahl palästinensischen Landes legalisiert. Plündern ist illegal", wurde Erekat von der israelischen Online-Zeitung "Haaretz" zitiert. "Niemand sollte am Willen der israelischen Regierung zweifeln, jegliche Chance auf eine friedliche Lösung zu zerstören."

Israelische Kampfjets und Artillerie griffen am Montag Stellungen der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen an, wie am späten Abend aus palästinensischen Quellen verlautete. Drei Menschen seien verletzt worden.

Abbas-Berater: Ende aller Friedensbemühungen

Husam Zomblot, Berater von Palästinenserpräsident Mahmut Abbas, sah in dem Gesetz ebenfalls ein Ende aller Friedensbemühungen. Das Gesetz zerstöre jede Chance auf eine Zwei-Staaten-Lösung und "wird die Strategie der internationalen Gemeinschaft zur Konfliktlösung (in Nahost) zu Fall bringen", zitierte ihn "Haaretz".