Ein breites Bündnis wirbt bei der Nahost-Konferenz in Paris für neue Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina. Eine Zwei-Staaten-Lösung soll den Konflikt beenden. In Israel stößt die Initiative auf scharfe Kritik.

"Bundeskanzlerin Merkel und ich haben schon sehr lange gute Beziehungen", sagt Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas im ZDF-Interview. An diesem Freitag besucht er sie offiziell in Berlin. "Wir werden Deutschland und Frau Merkel bitten, Palästina als Staat anzuerkennen. Wir werden mit ihr ganz offen über dieses Thema sprechen."

Palästinenserpräsident Abbas wird beim Besuch von Bundespräsident Steinmeier für einen Palästinenserstaat werben. Doch der 82-Jährige kämpft mit zahlreichen internen Problemen.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist in diesen Tagen ein vielbeschäftigter Mann. Am Mittwoch empfing ihn US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus, am Dienstag trifft er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Ramallah, am Donnerstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi. Und Abbas wirbt stets für einen unabhängigen Palästinenserstaat neben Israel. Doch intern setzt den 82-Jährigen nicht nur der sich verschärfende Bruderstreit mit der radikal-islamischen Hamas unter Druck.

"Ich denke, dass die Herausforderungen, denen Abbas gegenüber steht, sehr ernst sind", sagt der palästinensische Politikwissenschaftler Ghassan Chatib. "Die interne Situation ist miserabel."

Bruderstreit zwischen Hamas und Al-Fatah

Während Abbas mit der gemäßigten Partei Al-Fatah und der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland regiert, herrscht die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas über den Gazastreifen mit seinen rund zwei Millionen Einwohnern. Der Westen setzt politisch bisher auf Abbas.

Doch die internen Querelen schwächen Abbas' Verhandlungsposition im Konflikt mit den Israelis. Israel hat im Sechs-Tage-Krieg 1967 unter anderem das Westjordanland, den Ostteil von Jerusalem und den Gazastreifen erobert, Gaza aber später wieder geräumt. Die Palästinenser wollen diese Gebiete für einen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt - für Israel undenkbar. Zudem blockiert Israel den Gaza-Streifen und verhindert damit eine wirtschaftliche Entwicklung.

Abbas fehlt ein palästinensisches Mandat

Neuer Chef der Hamas ... ... ist Ismail Hanijeh. Der in Gaza geborene 54-Jährige löse den langjährigen politischen Anführer Chaled Meschal nach Ende seiner Amtszeit ab, sagte ein Hamas-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag. Hanijeh war bereits Stellvertreter des in Katar ansässigen Hamas-Chefs und hatte nach den von der Hamas gewonnenen Wahlen 2006 das Amt des palästinensischen Ministerpräsidenten inne. (Quelle: reuters)

Bei einer neuen Welle palästinensischer Anschläge sind seit Oktober 2015 mehr als 40 Israelis getötet worden. In dem Zeitraum wurden rund 300 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen bei ihren eigenen Anschlägen.

Die Hamas spricht Israel das Existenzrecht ab und wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Doch sie hat in Gaza nach der letzten Parlamentswahl 2006 die Macht an sich gerissen.

Immer wieder gab es Gespräche über eine Wiedervereinigung von Fatah und Hamas - ohne Erfolg. Das macht es Abbas trotz der internationalen Anerkennung schwer, glaubhaft für alle Palästinenser zu sprechen.

Abbas droht der Hamas

Vor dem Treffen mit Trump hatte Abbas der Hamas nun "beispiellose Maßnahmen" angedroht, um sie zu einer Machtaufgabe zu zwingen. Er kündigte an, Israel nicht mehr für den Strom im Gazastreifen zu bezahlen. Die Menschen dort leiden seit Jahren unter massivem Energiemangel. Sie erhielten zuletzt nur noch sechs Stunden Strom pro Tag. Die internationale Hilfsorganisation Oxfam warnt bereits vor einer gefährlichen Krise bei der Wasserversorgung und sanitären Lage.

Die Hamas betonte, sie werde nicht auf Abbas' Forderungen eingehen. "Präsident Abbas kann nicht noch mehr Druck auf den Gazastreifen ausüben, sonst explodiert er in sein Gesicht und in alle Richtungen", sagte das führende Hamas-Mitglied Chalil al-Hajah Ende April. Auch in einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Grundsatzpapier nähert sich die Hamas der Fatah nur minimal an.

Wenig Rückhalt für Abbas in der Bevölkerung

Rund zwei Drittel der Palästinenser wollen zudem, dass Abbas zurücktritt. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah. Fast 80 Prozent der Menschen halten die Autonomiebehörde unter seiner Führung für korrupt. Viele werfen ihm vor, keinen Nachfolger aufbauen zu wollen. "Wir arbeiten daran und fordern und diskutieren", sagt Omar Schaban vom Pal-Think für Strategische Studien in Gaza. Schließlich sei eine reibungslose Übergabe wichtig.

"Ich denke, die Palästinensische Autonomiebehörde unter der Führung von Abbas wird immer isolierter", sagt Ghassan Chatib. "Der Hauptgrund ist, dass es keine Wahlen gibt." Dies liegt vor allem am Streit zwischen Hamas und Fatah. Für den 13. Mai sind nun zumindest Kommunalwahlen im Westjordanland angesetzt.

Verurteilter Möder Barguti als Hoffnungsträger

Einer, dem viele eine Einigung der Lager zutrauen, ist der Politiker und verurteilte Mörder Marwan Barguti. "Marwan Barguti ist ein Held, er besitzt eine hohe Glaubwürdigkeit unter den Palästinensern", sagt Omar Schaban. Der 57-Jährige sitzt allerdings seit 2004 in israelischer Haft.

Mitte April hatte Barguti einen Hungerstreik von zu Anfang mehr als 1000 Gefangenen initiiert. Sie protestieren damit gegen ihre Haftbedingungen. In einem Kommentar für die "New York Times" schrieb Barguti damals: "Israel, die Besatzungsmacht, hat fast 70 Jahre lang internationales Recht in vielerlei Hinsicht verletzt und wurde bisher nicht für seine Taten bestraft." Laut Urteil soll er noch Jahrzehnte im Gefängnis sitzen.