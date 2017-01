von Nicola Albrecht

Wer drei Mal um den Felsen der Aphrodite schwimmt, wird mit ewiger Liebe belohnt, sagen sie in Paphos. Doch das ist nicht alles, was die europäische Kulturhauptstadt 2017 ab heute zu bieten hat: Trotz Mini-Budget versprechen die Zyprer kulturellen Austausch im antiken Flair.

Liebespaare um den Felsen der Aphrodite. Hier soll die Liebesgöttin, die Schaumgeborene, dem Meer entstiegen sein. Wer den Felsen dreimal umrundet, wird mit ewiger Liebe belohnt, sagen die Zyprer. Bis heute ist Aphrodite eine Art Nationalgöttin, sie ist rund um Paphos allgegenwärtig - und sie muss für alles ihren guten Namen geben. Aphrodite heißt der Golfplatz, der Weißwein, der Souvenirladen.

Paphos eröffnet Kulturhauptstadt-Jahr Die zyprische Stadt Paphos läutet ihr Kulturjahr an diesem Wochenende unter dem Motto "Paphos - ein Kunstwerk" ein. Sie teilt sich den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2017" mit der dänischen Stadt Aarhus. Dort haben die Feierlichkeiten am vergangenen Wochenende stattgefunden.

Doch auch jenseits des Aphrodite-Kults und -Kitschs hat die Stadt Paphos viel zu bieten. In der Stadt, die an der Südwestküste des griechisch-zyprischen Teils der Insel liegt, leben 33.000 Menschen. Sie ist bekannt für ihre römischen Mosaiken und antike Ruinen. 1980 wurde die archäologische Stätte von Kato Paphos in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen.

Das Beste aus dem kleinen Budget machen

Und nun: Europas Kulturhauptstadt 2017. 300 Veranstaltungen sind geplant. Stadt und Besucher sollen profitieren, doch die Herausforderung ist groß, denn, so erklärt einer der Direktoren von "Paphos2017": die Stadt hat das kleinste Budget in der Geschichte der europäischen Kulturhauptstädte. Mit 8,5 Millionen Euro, etwas mehr als einem Drittel der ursprünglich avisierten Kosten sollen die Organisatoren auskommen - und sie wollen aus der finanziellen Not eine Tugend machen.

Weitere Links zum Thema Kulturhauptstadt 2017 Aarhus will umdenken ARTIKEL

Das Konzept: "Open Air Factory", also Freiluftfabrik, wurde geschaffen. Die antiken und kulturellen Stätten sollen als Veranstaltungsorte dienen - sie sind ja schon da. Ein Ambitioniertes Programm mit historischem Ambiente und dem Charme der Bescheidenheit soll die Besucher locken.

Motto: Brücken bauen

Viele Völker, Reisende, Eroberer haben über die Jahrtausende ihre Spuren auf Zypern und damit auch in Paphos sichtbar hinterlassen. Das Programm soll also auch ein Mosaik aus diesen Kulturen widerspiegeln. Brücken bauen ist das Motto. Da denkt man nicht nur an die Länder in der Region, sondern vielleicht zuerst auch daran, das Zypern selbst seit 1974 geteilt ist. Türkisch-zyprische Künstler werden an vielen Veranstaltungen teilnehmen und so kommt man sich in Paphos vielleicht ein wenig näher. Man muss ja nicht gleich dreimal den Aphroditefelsen gemeinsam umrunden.