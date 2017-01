Ja, aber nur in Tests. Im Regelbetrieb gibt es fahrerlose Verkehrsmittel bisher lediglich als Züge, etwa die Bahn zwischen den Terminals am Frankfurter Flughafen. Doch die Verkehrsgesellschaften haben das Potenzial erkannt, im Herbst wurde beispielsweise ein automatisierter Mini-Bus für eine Testfahrt in Karlsruhe vorgestellt - im Rahmen eines "Testfeldes" für autonomes Fahren. Den gleichen Typus Bus will der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ab Sommer im Rahmen eines Forschungsprojektes als "RoboShuttle" in Mannheim einsetzen.

In Bayern und in Niedersachsen gibt es ebenfalls Teststrecken für autonomes Fahren, auf denen auch Roboterbusse eingesetzt werden können. Im Oktober sollen zudem automatisierte Kleinbusse vom baden-württembergischen Kehl nach Straßburg in Frankreich fahren, um Besucher zu einer Fachmesse zu bringen. In anderen Staaten ist man schon weiter, in Singapur fährt ein automatisierter Kleinbus im normalen Verkehr. Zwei autonome Elektrobusse sind seit 2016 fast täglich in der Schweizer Stadt Sitten testweise unterwegs.