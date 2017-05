An den Besuch von US-Präsident Trump in Israel waren hohe Erwartungen geknüpft. Einen neuen Plan oder eine Idee, wie Frieden im Nahen Osten zu schaffen wäre, hat er jedoch nicht präsentiert - ein Problem vor allem für die Palästinenser.

von Jürgen Erbacher

Es ist ein erstes Abtasten, das sich heute im Vatikan zwischen Papst Franziskus und US-Präsident Trump abspielen wird. Der eine genießt weltweit Autorität, auch wenn er politisch keine Macht hat. Der andere ist der wohl mächtigste Mann der Welt, muss aber um seine Anerkennung kämpfen.

Im Wahlkampf hatte sich Donald Trump mit Papst Franziskus noch ein kleines Fernduell geliefert. Franziskus erklärte am Ende seines Besuchs in Mexiko im Februar 2016, ein Mensch, der nur daran denke, Mauern zu errichten und nicht Brücken zu bauen, sei nicht christlich. Trump, in der presbyterianischen Kirche beheimatet, kritisierte den Papst für seine Äußerung scharf und bezeichnete sie als "infam". Kurze Zeit später ruderte er allerdings wieder zurück und bezeichnete Franziskus als "wunderbaren Mann", vor dem er "großen Respekt" habe.

Jürgen Erbacher, ZDF-Redaktion Kirche und Leben

Quelle: ZDF

Und auch Papst Franziskus zeigte sich zuletzt versöhnlich und erklärte vergangene Woche, er wolle sich kein Urteil über Trump bilden, ohne zuvor mit ihm geredet zu haben. Es gebe immer Türen, die nicht völlig verschlossen seien, so Franziskus gegenüber Journalisten. Man müsse sozusagen diesen Spalt suchen und über das sprechen, was gemeinsam ist. Von dort aus müsse man dann weitergehen, Schritt für Schritt.

Nahezu gegensätzliche Positionen

Es wird nicht einfach sein, diese kleinen Gemeinsamkeiten zu finden. Bei wichtigen Themen vertreten die beiden nahezu gegensätzliche Positionen, etwa bei der Einwanderung, der Armutsbekämpfung und dem Klimawandel. Der eben geschlossene 110-Milliarden-Dollar-Waffendeal mit Saudi-Arabien wird dem Papst alles andere als gefallen haben; er sieht im Waffenhandel eine Wurzel des Leidens in der Welt.

Auch dürfte Papst Franziskus bei seiner wiederholten Kritik am "demagogischem Populismus" an den US-Präsidenten gedacht haben. Die Sprache der Superlative des Donald Trump, einem Milliardär aus dem reichsten Land der Welt, ist dem bescheiden auftretenden Papst, der in seiner Heimat Argentinien die negativen Auswirkungen der Globalisierung aus nächster Nähe erlebt hat, fremd. Das Kirchenoberhaupt lässt sich allerdings von einem solchen Auftreten auch nicht beeindrucken. Er wird Donald Trump freundlich im Vatikan begrüßen und hinter verschlossenen Türen dann seine Position klar vertreten.

Stärkere Vermittlerrolle des Vatikan

Dabei kann Franziskus bei einigen gemeinsamen Themen anknüpfen: dem Lebensschutz, dem Engagement für Religionsfreiheit und für die verfolgten Christen. Dabei geht es nach den Gepflogenheiten im Gespräch zwischen dem Präsidenten und dem Papst eher um Grundsätzliches, während konkrete Sachfragen beim anschließenden Treffen von Präsident Trump mit dem vatikanischen Chefdiplomaten, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, und dem vatikanischen Außenminister, Erzbischof Paul R. Gallagher, geklärt werden. Gerade angesichts der moralischen Autorität der Päpste ist es für die US-amerikanischen Präsidenten allerdings wichtig, ein möglichst gutes Verhältnis zum katholischen Kirchenoberhaupt zu haben.

Der Papst ist es, der die führenden Kirchenmänner in den USA ernennt und damit wiederum Politik machen kann. Denn die Kardinäle und Erzbischöfe mischen sich vor Ort in den gesellschaftlichen Diskurs ein. Zudem ist der Vatikan nach wie vor ein wichtiger Umschlagplatz für Informationen. Das Netzwerk kirchlicher Pfarreien und Institutionen ist weit verzweigt und ist selbst für Nationen wie die USA interessant. Die Annäherung zwischen den USA und Kuba wurde unter anderem in den Hinterzimmern des Vatikans ausgehandelt. Die katholische Kirche übernimmt im Pontifikat von Franziskus immer stärker eine Vermittlerrolle in politischen Konflikten, etwa in Kolumbien, im Kongo oder in Venezuela; oft ist der Papst direkt involviert.

Papst legt Wert auf Diskretion

Das Treffen von Papst Franziskus und US-Präsident Trump ist ein erstes Kennenlernen. Erfahrungsgemäß wird sich der Vatikan nur sehr allgemein zu den Inhalten des Gesprächs äußern. Franziskus legt Wert auf Diskretion. Ein Privatgespräch müsse privat bleiben - nur so könne Vertrauen entstehen, sagte er wiederholt nach früheren Treffen mit Politikern und hohen Religionsvertretern auf die Bitte von Journalisten, doch aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er überlässt es dann der zweiten Reihe im Vatikan, den Verlauf und mögliche Konsequenzen zu kommentieren.