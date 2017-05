Zu Beginn seiner Portugalreise ist Papst Franziskus von mehr als 100.000 Gläubigen in Fatima empfangen worden. An der Erscheinungskapelle betete er am Abend für Eintracht unter den Völkern.

Es ist ein großer Moment für Portugal: Hunderttausende Menschen haben Papst Franziskus im Wallfahrtsort Fatima empfangen. Er wird dort heute zwei Hirtenkinder heiligsprechen, denen einst Maria erschienen sein soll. Ein großer Moment auch für die örtlichen Gastwirte, die die Gäste mit Wucherpreisen empfangen.

Während einer Nachtwache am Freitag am Ort der Erscheinung verneigte sich Franziskus vor einer Marienstatue und legte eine goldene Rose nieder. In einem Gebet rief er die Gläubigen auf, dem Vorbild der Hirtenkinder zu folgen und in Zeiten des Krieges Frieden zu verbreiten. Zur Heiligsprechung am Samstag werden in der Stadt rund eine Millionen Menschen erwartet.

Papst: Gott verurteilt nicht

"Wir werden jede Mauer niederreißen und jede Grenze überschreiten, wenn wir in jede Peripherie gehen, um Gottes Gerechtigkeit und Frieden bekannt zu machen", sagte der Papst in einem Gebet. Katholische Anführer würde eine "große Ungerechtigkeit" begehen, wenn sie sagten, Gott verurteile Sünder. Tatsächlich vergebe er ihnen mit seiner Gnade. "Gnade muss vor Verurteilung stehen", sagte Franziskus. Gottes Urteil würde immer im Angesicht seiner Gnade gefällt.

Auf dem Hauptplatz Fátimas waren mindestens 600.000 Menschen zusammengekommen, um den Papst sprechen zu hören. Sie riefen "Viva o papa" - "Lang lebe der Papst". Franziskus wird weniger als 24 Stunden in der Stadt verbringen. Das Heiligtum von Fátima wurde errichtet, nachdem drei Hirtenkinder, zwei Geschwister und ihre Cousine, berichtet hatten, ihnen sei dort am 13. Mai 1917 die Jungfrau Maria erschienen.

Von ihr sollen sie der Überlieferung zufolge drei Geheimnisse erfahren haben, durch die unter anderem der Zweite Weltkrieg vorhergesagt wurde. Heiliggesprochen werden nun die beiden Geschwister, die zwei Jahre später starben. Die Cousine starb 2005, sie wurde danach zunächst seliggesprochen, was als Schritt hin zur Heiligsprechung gilt.

Portugal im Papst-Fieber

Das tiefkatholische Land Portugal erlebt derweil eine wahre Papst-Party. "Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft", schrie vor der Kamera des TV-Senders RTP eine Mutter, deren Sohn im Rollstuhl von Franziskus gesegnet wurde. "Nun wird er gesund!", rief sie, außer sich vor Freude. Andere, die Franziskus näher kommen oder sprechen konnten, weinten hemmungslos. "Dieser Papst ist schon toll, er liebt die Menschen", meinte ein TV-Reporter.

Fátima

Zu Fuß kamen nach Kirchenangaben allein 45.000 angemeldete Pilger. Carlos (65), Miguel (60) und António (56) traten in die Pedale. Die Freunde starteten im Vatikan und kamen nach 3.000 Kilometern am Donnerstag an. Sie seien "gegen den Krieg" geradelt, so Carlos. Der Unternehmerverband der Region Ourém-(ACISO) lag mit der Schätzung von acht Millionen Besuchern zwar wohl zu hoch. Nach Angaben von RTP sollen es aber bis Samstag immerhin mindestens eine Million sein.

Gastwirte machen Riesen-Geschäft

Fátima

Das Problem: Der 11.500-Einwohner-Ort hat nur 7.500 Hotelbetten. Auch die Park-, Camping- und Zeltkapazität ist begrenzt. Aus der Not schlagen nicht wenige nun Kapital. Die Zeitung "Jornal de Notícias" berichtete, dass ein Gasthaus für eine Übernachtung im Doppelschlafsack von Freitag auf Samstag 992 Euro verlangt - und auch bekommen hat. Die herkömmlichen Betten waren in der Pension lange ausverkauft. Im Gasthaus Rosa Mística wurde das letzte Doppelzimmer für 1.650 Euro angeboten. Ohne Frühstück. Im Hotel LuxPark, wo ein Zimmer sonst 50 bis 60 Euro kostet, musste man für die Nacht sogar 2.000 Euro hinblättern.

Fátima

Fátima

Der Bischof von Leiria-, Dom António Marto, hatte schon im Februar "anständige Preise" gefordert. Umsonst. Ein einfaches Doppelzimmer "in der Nähe von" (tatsächlich sind es rund 30 Kilometer) wird beim Onlinevermieter Airbnb für 755 Euro angeboten. Die Übernachtungstarife schossen passend zum Papst-Besuch auch in Nachbargemeinden und sogar im rund 130 Kilometer entfernten Lissabon gen Himmel.

Papstgucken nur für Reiche?

Viele Portugiesen sind empört, auch in den Medien gibt es eine Protestwelle. Zeitungen sprachen von "Wucher" und "Betrug", von "skandalösen Preisen" und einer "teuflischen Ausbeutung" der Gläubigen. Und das in einem Land, das gerade eine schlimme Krise mit Sozialkürzungen und Sparmaßnahmen hinter sich hat und in dem 20 Prozent der Arbeitenden mit dem Mindestgehalt von 557 Euro auskommen müssen. Das Portal NiT zitiert aus der Bibel: "Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel."

Fátima

Maria Tereza Lameiras, die Anfang Mai mit einer Gruppe aus ihrem Fitness-Studio nachpilgerte, versucht zwar Verständnis für die Entwicklung aufzubringen. Es gebe ja "das Gesetz von Angebot und Nachfrage", sagt die in Lissabon lebende Marketing-Expertin. Aber in der Religion müsse Solidarität herrschen. "Wieso sollen nur diejenigen den Papst sehen können, die wohlhabender sind? Der Glaube ist für alle da."