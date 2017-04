von Jürgen Erbacher

Der 90. Geburtstag an Ostersonntag - das ist nicht nur für einen emeritierten Papst etwas ganz Besonderes. Benedikt XVI. feiert seinen Ehrentag heute in kleinem Kreis. Sein Nachfolger Franziskus hat ihm schon am Mittwoch gratuliert.

Nach dem sensationellen Rücktritt im Februar 2013 ist es still geworden um Benedikt XVI. Seither lebt er zurückgezogen in einem ehemaligen Kloster imVatikan. Regelmäßig empfängt er dort Gäste und schreibt viele Briefe. Zu großen theologischen Schriften kann er sich nicht mehr aufraffen; allerdings macht er noch regelmäßig Spaziergänge in den Vatikanischen Gärten. Meist finden die am Nachmittag statt.

Dann betet er gemeinsam mit seinem langjährigen Sekretär, Erzbischof Georg Gänswein, den Rosenkranz, sitzt auf einer Bank in der Nähe der Lourdes-Grotte und blickt auf den Vatikan und die Stadt Rom. Beim Gehen hilft ein Rollator. In die aktuellen Geschäfte seines Nachfolgers Franziskus mischt sich Benedikt XVI. nicht ein. Auch wenn immer wieder Gegner von Papst Franziskus versuchten, den emeritierten Papst zu instrumentalisieren und zu Interventionen zu bewegen. Doch der ließ das bisher nicht zu.

Thema Ehe und Familie ließ ihn nicht los

Eine Ausnahme gab es im Zusammenhang mit der Diskussion um einen offeneren Umgang der katholischen Kirche mit wiederverheirateten Geschiedenen.Als junger Theologe konnte sich Joseph Ratzinger da eine Reform durchaus vorstellen. Er hatte das 1972 in einem Text schlüssig dargelegt. Als dieser 2014 in eine Schriftensammlung aufgenommen wurde, änderte Benedikt XVI. ohne Begründung seine Schlussfolgerungen und kam jetzt zu dem Ergebnis: Ein Kommunionempfang für wiederverheiratete Geschiedene ist (doch) nicht möglich. Beobachter sahen darin eine Einflussnahme auf den Diskussionsprozess, den sein Nachfolger Franziskus zum Thema Ehe und Familie angestoßen hatte.

Rücktritt nie bereut

Wie er über seinen Nachfolger Franziskus denkt, verrät Benedikt XVI. nicht wirklich. In einem Interviewbuch, das im Herbst 2016 veröffentlicht wurde, sagt er, dass er über die Wahl des ehemaligen Erzbischofs von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, zum Papst überrascht gewesen sei. Beeindruckt zeigt er sich von Franziskus‘ "Mut, mit dem er Probleme anspricht und nach Lösungen sucht". Der amtierende Papst wiederum würdigt immer wieder das theologische Wirken von Benedikt XVI. und dessen mutigen Schritt des Rücktritts. Die Kirche müsse sich an emeritierte Päpste gewöhnen, so Franziskus.

Benedikt XVI. bereut seinen historischen Schritt nicht. "Ich sehe jeden Tag, dass es richtig war", erklärt er im Rückblick. Die Deutung, er habe angesichts der vielen Krisen in seinem Pontifikat resigniert, weist er zurück. "Als Gescheiterten kann ich mich nicht sehen", so der emeritierte Papst. Neben den Krisen habe es in den acht Jahren des Pontifikats auch viele positive Dinge gegeben.

Reformer und "Progressist"

Um das Wirken Joseph Ratzingers abschließend zu bewerten, ist es zu früh.Neben den acht Jahren als Papst müssen die mehr als 20 Jahre betrachtet werden, in denen er als Chef der vatikanischen Glaubenskongregation wirkte. In der öffentlichen Wahrnehmung wird Ratzinger hier als die treibende Kraft gesehen, die zusammen mit Johannes Paul II. die katholische Kirche auf einem konservativen Kurs hielt. Davor gab es eine Phase in den 1970er und 1980er Jahren, in denen der Theologieprofessor Ratzinger als Reformer galt.

"Wir wollten die Theologie von Grund auf erneuern und damit auch die Kirche neu und lebendiger gestalten", sagt er über diese Zeit seines Lebens. Er habe sich als "Progressist" verstanden. Sicher ist aber schon heute, dass Benedikt XVI. mit seinem spektakulären Amtsverzicht das Papstamt verändert hat. Er hat es entmystifiziert. Zugleich hat er den Weg frei gemacht für Veränderungen in der katholischen Kirche.