Der Tod des Altbundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) ruft weiter große Anteilnahme hervor. Politiker von CDU und SPD sprachen sich dafür aus, Straßen und Plätze nach Kohl zu benennen und ihn mit einer Stiftung zu ehren. Papst Franziskus würdigte Kohl als "großen Staatsmann und überzeugten Europäer".

Kohl

habe "mit Weitblick und Hingabe für das Wohl der Menschen in Deutschland und der europäischen Nachbarn gearbeitet", erklärte der Papst in einem Beileidstelegramm an die Bundesregierung. Franziskus lobte Kohls "unermüdliches Wirken für die Einheit Deutschlands und die Einigung Europas sowie seinen Einsatz für Frieden und Versöhnung".

Nationalmannschaft will Trauerflor tragen

Kohl

In Gedenken anwill die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei ihrem Auftaktspiel beim Confed Cup am Montag in Sotschi Trauerflor tragen. Einen entsprechenden Antrag für das Spiel gegen Australien reichte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag beim Weltverband FIFA ein. Eine Antwort steht noch aus, wie der Sportinformationsdienst berichtete.

Ort und Zeitpunkt für einen Staatsakt zu Ehren Kohls standen noch nicht fest. Der langjährige Kanzler war am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren in seiner rheinland-pfälzischen Heimat Ludwigshafen gestorben.

CDU schaltet Online-Kondolenzbuch

Die Junge Union erklärte, am Samstagabend eine Gedenkwache vor Kohls Haus im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim abzuhalten. Im Gedenken an ihren langjährigen Vorsitzenden legte die CDU in ihrer Parteizentrale in Berlin ein Kondolenzbuch aus. Außer vor Ort im Konrad-Adenauer-Haus können letzte Grüße an den früheren CDU-Vorsitzenden auch auf der Internetseite der Partei abgegeben werden.

Die CDU Rheinland-Pfalz teilte mit, sie lege ab Montag in ihrer Landesgeschäftsstelle in Mainz ein Kondolenzbuch aus.

SPD und CDU wollen besondere Ehrung Kohls

Kohl

Kohl

Die Berliner CDU-Vorsitzende Monika Grütters sprach sich dafür aus, eine Stiftung im Gedenken aneinzurichten. "Helmutsollte durch eine Gedenkstiftung, wie es sie für andere herausragende Politiker gibt, geehrt werden", sagte Grütters dem "Tagesspiegel".

Kohl

Der Bund unterhält sechs überparteiliche Politikergedenkstiftungen. Sie erinnern an bedeutende Staatsmänner, darunter die früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt. Grütters kann sich auch vorstellen, dass in Berlin eine Straße oder ein Platz nach dem Ex-Kanzler benannt wird. Dies stößt auch in der SPD auf Zustimmung. "Mit seinen besonderen Verdiensten um Europa und um die Einheit der Deutschen hat Helmutes verdient, dass in Berlin und anderen Städten auch Straßen und Plätze nach ihm benannt werden", sagte der frühere SPD-Vorsitzende Rudolf Scharping der "Welt am Sonntag". Scharping war bei der Bundestagswahl 1994 SPD-Kanzlerkandidat und damit Herausforderer Kohls.

Kohl

Ähnlich äußerte sich der thüringische Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). "Besonders gut wäre es, wenn bei der Benennung nach Helmutdie Straße oder der Platz einen Bezug zu Europa oder zur deutschen Einheit hätte", sagte Tiefensee der "Welt am Sonntag".