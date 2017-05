Video Was plant Macron?

Die Franzosen haben gewählt und bekommen außer einem neuen Präsidenten noch eine neue Premier Dame. Wer ist Brigitte Macron, die neue First Lady Frankreichs? Sie ist nicht nur 25 Jahre älter als ihr Mann, sie war zu Schulzeiten auch seine Lehrerin und ist bis heute seine wichtigste Beraterin.

Emmanuel Macron will Frankreich reformieren und Europa am liebsten gleich mit. Da hat sich Frankreichs neuer Präsident viel vorgenommen. Immerhin hat er es geschafft, in europakritischen Zeiten mit einem proeuropäischen Programm, die Wahl zu gewinnen. Jetzt muss sich Emmanuel Macron mit seiner Politik bewähren. Die Liste der Baustellen ist jedenfalls lang.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nichts weniger als den Umbau Frankreichs. Dafür braucht er Rückhalt im Parlament. Für die Wahl im Juni muss er hunderte neue Kandidaten auswählen.

Der gemäßigt konservative Politiker Edouard Philippe wird neuer französischer Premier. Staatschef Emmanuel Macron ernannte den 46-Jährigen Bürgermeister der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre zum Regierungschef, wie der Präsidentenpalast mitteilte. Philippe soll den Neuanfang in Frankreich symbolisieren.

Staatschef Macron will vor der Parlamentswahl im Juni ein breites politisches Bündnis schmieden, um eine Regierungsmehrheit für seine sozialliberalen Reformvorhaben zu gewinnen.

Abitur in Bonn

Philippe, der sein Abitur in Bonn machte und Deutsch spricht, ist seit 2010 Bürgermeister von Le Havre und genießt in der Stadt großes Ansehen. 2012 wurde er in die französische Nationalversammlung gewählt. Der langjährige Vertraute des früheren Premierministers und Mitte-Rechts-Politikers Alain Juppé war der breiteren Öffentlichkeit aber bislang unbekannt.

Philippe löst den Sozialisten Bernard Cazeneuve als Premierminister ab. Mit Philippes Ernennung sendet Staatschef Macron ein klares Signal an das konservative Lager. Der Präsident will möglichst viele Politiker anderer Parteien dazu bewegen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das dürfte sich auch in der Zusammensetzung des Kabinetts widerspiegeln. Die Vorstellung der vorläufigen Regierungsmannschaft wird für Dienstag erwartet.

Ziel: Mehrheit im Parlament

Indem er Philippe ernennt, könnte der 39-jährige Macron, der jüngste Präsident Frankreichs, mehrere Aspekte ansprechen. Philippes Alter würde den Generationenwechsel auf Machtebene in Frankreich und das von Macron kultivierte Image jugendlicher Energie bekräftigen. Zudem würde Macron seine Wahlkampfversprechen erfüllen, die französische Politik mit neuen Gesichtern auszustatten.

Der unabhängige Mitte-Politiker Macron hatte die Präsidentschaftswahl mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen. Er plant eine sozialliberale Reformpolitik in Frankreich und will die EU und die Eurozone vertiefen. Macron hatte im Wahlkampf für eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland geworben. Am Montag kommt er zum Antrittsbesuch zu Bundeskanzlerin Merkel nach Berlin.