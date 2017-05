"Die SPD hat eine krachende Niederlage erlitten, der Ministerpräsident ist abgewählt. Die Menschen haben gemerkt - mit uns gibt es eine Perspektive", so CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther nach dem Wahlsieg in Schleswig-Holstein.

Die CDU hat die Landtagwahl in Schleswig-Holstein mit 32 Prozent gewonnen. Die SPD verliert deutlich, drittstärkste Kraft sind die Grünen, gefolgt von der FDP. Die AFD zieht mit 5,9 Prozent in den Landtag ein. Nun ist völlig offen, von welcher Regierung die Schleswig-Holsteiner künftig geführt werden. Denn es gibt diverse Koalitionsmöglichkeiten.

von Kristina Hofmann

Aufgeblühter Merkel-, abgeschlaffter Schulz-Effekt? Am Tag nach der Wahl in Schleswig-Holstein versuchen die Parteien zu verstehen, was da passiert ist. Kompliziert alles. Lieber geht der Blick nach vorn: Die CDU konzentriert sich auf Nordrhein-Westfalen, die SPD auf Inhalte. Sechs Tage bleiben.

Man würde es gerne einmal sehen: Wie freut sich eigentlich Angela Merkel, wenn sie sich mal so richtig freut? High five mit den Mitarbeitern? Ein lautes "Wow" oder ein hohes "Juchhu"?Wenn sie sich am Sonntag, 18 Uhr über den Wahlsieg ihrer Partei in Schleswig-Holstein sehr gefreut haben sollte, dann hatte sie sich am Montag danach wieder im Griff. Die Freude ist einer tiefen, fast versteckten Zufriedenheit gewichen.

Natürlich sei der Wahlsonntag ein "großartiger Tag" gewesen, sagt die Parteichefin, als sie am Montag zusammen mit dem Wahlsieger von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, vor die Presse tritt. Die Aufholjagd der CDU sei "wirklich beachtlich" gewesen. Bilanz der Küsten-Koalition schlecht, die richtigen Themen gesetzt, bessere Zukunftszusagen gegeben, dieser Dreiklang habe zum Erfolg geführt. Abgehakt. Merkel ist schon wieder weiter.

"Eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl"

Ähnlich lange wie über Schleswig-Holstein spricht Merkel über die andere Wahl am vorigen Sonntag: über Frankreich. Dieses "großartig" und "sehr gefreut" über den Sieg von Europa-Enthusiast Emanuel Macron über Europa-Hasserin Marine Le Pen hat mehr Herzblut. "Wir stehen vor gemeinsamen Herausforderungen", sagt sie. Aus der Perspektive von Berlin ist natürlich Paris größer als Kiel. Daniel Günther muss sich also etwas alleine weiter freuen. Man habe sich richtig ins "Zeuch gelecht", sagt der Norddeutsche und bekommt dafür Applaus von den Mitarbeitern im Adenauer-Haus. "Wir hatten Spaß wie selten im Wahlkampf." Das, so Günther, habe auch an Angela Merkel gelegen. Sechsmal sei sie zu Wahlkampf im Norden gewesen. Er sagt, es habe einen Merkel-Effekt gegeben. Sie sagt, es sei eher sein Sieg.

Euphorie liegt Merkel nun mal nicht. "Eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl", sagt sie. Ihr geht es jetzt erst einmal um Nordrhein-Westfalen, das größere und wichtigere Bundesland, wo kommenden Sonntag gewählt wird. Jetzt müsse man CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet unterstützen. Was aus dem Erfolg aus Kiel für die Bundestagswahl mitgenommen werden kann? "Eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl", sagt Merkel wieder. Für die Bundestagswahl liege "noch Arbeit vor uns". Das Wahlprogramm ist noch nicht fertig. Die Bilanz, findet Merke aberl, sei "bis jetzt recht ordentlich". Die Zukunftszusage, warum man die Union also wählen soll, noch nicht. Und Jamaika? Könnte die mögliche schwarz-gelb-grüne Koalition in Kiel ein Beispiel für Berlin sein? "Eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl", sagt Merkel. Und zwischendurch in Richtung Günther: "Alles in allem Glückwunsch."

"Wir sind nicht fröhlich"

Gedrückter ist die Stimmung wenige Stunden vorher im Willy-Brandt-Haus. SPD-Chef Martin Schulz kommt mit seinem Bühnenlächeln zur obligatorischen Blumenübergabe für den Wahlkämpfer auf die Bühne im Foyer der Parteizentrale. Ein bisschen gequält sieht es aus, als die Mitarbeiter applaudieren und die Parteispitze sich neben ihm auf die Bühne drängelt. Natürlich macht das keinen Spaß. "Mitgehangen, mitgefangen, wir kennen doch solche Situationen", sagt Vize-Parteichefin Manuela Schwesig, eher weniger für die Mikrofone bestimmt. Schulz will nicht drum herum reden: "Wir sind nicht fröhlich, es hat auch keinen Zweck, so zu tun." Die SPD habe die Wahl in Schleswig-Holstein verloren.

Aber Schulz ist eben auch Rheinländer, eher Optimist als Miesepeter. Der Beifall jetzt am Morgen danach tue gut und sei Ermutigung. Die SPD stehe in schwierigen Situationen zusammen. "Wir kämpfen weiter, wir sind eine solidarische Partei." Von Nordrhein-Westfalen spricht er nicht, Hannelore Kraft ist erst gar nicht gekommen. Diese Niederlage von gestern soll nicht schon an der Wahl kleben, bevor sie überhaupt stattgefunden hat.