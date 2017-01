Kyriakos Papadopoulos steht kurz vor einem Wechsel von RB Leipzig zum Hamburger SV. Der Grieche wurde am Montag von HSV-Sportdirektor Jens Todt in der Hansestadt in Empfang genommen. Der Innenverteidiger soll am Nachmittag die medizinische Untersuchung absolvieren und dann einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnen. Der HSV will offenbar den zwischen RB Leipzig und dem Papadopoulos-Klub Bayer Leverkusen abgeschlossenen Leihvertrag übernehmen. Kosten: Zwei Millionen Euro. Papadopoulos kam in Leipzig bisher kaum zum Einsatz. Er absolvierte nur 27 von 1440 Minuten.