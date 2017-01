Im US-Wahlkampf haben Fake News eine neue Dimension erreicht. Nun fürchten sich auch die deutschen Parteien vor den gefälschen Nachrichten. Sie wollen die Bürger im anstehenden Wahlkampf zwar vor Lügen im Netz warnen. Eine überzeugende Strategie fehlt ihnen allerdings noch.

Was man im Internet so alles lesen kann: Ein 1.000 Mann starker Ausländermob zündet in Dortmund Deutschlands älteste Kirche an. Renate Künast nimmt den mutmaßlichen Vergewaltiger und Mörder einer Freiburger Studentin öffentlich in Schutz. Und wo sind bloß die ganzen Schwäne am Hainspitzer See in Ostthüringen hin? Die sind im Kochtopf von Flüchtlingen gelandet, ganz klar. All diese Nachrichten haben Menschen in den vergangenen Monaten sehr wütend gemacht. Sie wurden geklickt, geliked, geteilt. Tausendfach. Dabei waren sie schlicht erlogen.

Wegen Fake News: Prozess gegen Facebook Facebook muss sich am 6. Februar vor dem Landgericht Würzburg wegen der Verbreitung von Fake-News verantworten. In der Verhandlung geht es um den möglichen Erlass einer einstweilige Verfügung gegen Facebook. Beantragt hatte die Verfügung der Würzburger Fachanwalt für IT-Recht, Chan-Jo Jun, im Auftrag eines syrischen Flüchtlings. Von Nutzern war behauptet worden, der Syrer sei einer der Männer, die im Dezember einen Obdachlosen anzünden wollten.

Das Internet war immer schon Sammelbecken für Gerüchte, für Lügen, Spam und Datenmüll. Doch im Wahljahr 2017 werden Falschinformationen mehr denn je gezielt zur Desinformation genutzt. Neben der Weiterleitung durch menschliche Nutzer streuen auch Meinungsbots gefälschte Nachrichten. Sie verbreiten sich in Windeseile und können nach Veröffentlichung kaum eingefangen werden. Im US-Wahlkampf wurden Falschnachrichten vor allem zu Gunsten des künftigen Präsidenten Donald Trump erfolgreich gestreut. Ihren Erfindern boten sie oft die Möglichkeit, dank vieler Klicks gutes Geld zu verdienen.

Parteien wollen reagieren - haben aber kaum Personal

Nach Ansicht von Bundeswahlleiter Dieter Sarreither könnten Fake News hierzulande eine Rolle spielen - nicht nur im Wahlkampf, sondern auch am Wahltag selbst, etwa wenn gemeldet würde, dass bestimmte Wahllokale geschlossen seien. Die Parteien fürchten eine Lawine der Lügen. Wahlkampfstrategen wollen sich gegen Falschmeldungen in Stellung bringen, wirken dabei aber mehr oder weniger hilflos. Wie umgehen mit Attacken?