Sonderparteitag der AKP in Ankara

Video Jubel und Frust am Bosporus

Der türkische Präsident Erdogan hat das Referendum knapp für sich entschieden. Ein Teil der Wählerschaft jubelt, die andere Hälfte verharrt in Schockstarre. Die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Referendum weist Erdogan zurück.

Die Außenminister der EU beraten in Malta über die Beitrittsperspektive der Türkei. Aufgrund des massiven Vorgehens der türkischen Regierung gegen Kritiker mehren sich die Forderungen nach einem Abbruch der Verhandlungen.

von Roland Strumpf, Istanbul

In der Türkei beginnt heute eine neue Ära: Auf einem Sonderparteitag der AKP lässt sich Staatspräsident Erdogan zum neuen Parteivorsitzenden wählen - ein Kernpunkt des Verfassungsreferendums vom 16. April. Während seine Kritiker machtlos sind, wittern seine Anhänger Morgenluft.

Der Verlierer des Parteitags steht bereits fest: Der Parteivorsitzende Binali Yildirim muss gehen, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wird übernehmen. Es ist bereits der dritte außerordentliche Parteitag der türkischen Regierungspartei AKP, der an diesem Sonntag in Ankara zusammentritt. Es geht darum, das Ergebnis des Referendums vom 16. April dieses Jahres umzusetzen. Für viele ist es der Beginn der nahezu uneingeschränkten Herrschaft eines Mannes, der von Staatspräsident Erdogan.

Roland Strumpf, Reporter im ZDF-Studio Istanbul

Quelle: ZDF

"Erdogan und die AKP haben immer argumentiert, dass das Referendum der Türkei mehr Demokratie bringen wird. In Wirklichkeit aber vergrößert es allein die Macht von Präsident Erdogan", kommentiert Deniz Yonucu, Politikwissenschaftlerin aus Istanbul. "Schon beginnt sich das Wetter zu drehen", schreibt dagegen Elih Altmok, Kolumnist der regierungsnahen Tageszeitung "Sabah"‚ "endlich kommt die Türkei raus aus ihrer Hilflosigkeit und Unterdrückung durch das Ausland".

1.500 Busse für Erdogan-Anhänger

Nach wie vor ist die türkische Öffentlichkeit über die noch weitere "Ermächtigung" ihres Präsidenten zerrissen. Fast 60.000 Delegierte, Mitglieder und Anhänger der AKP werden an diesem Sonntag in der Sportarena von Ankara erwartet. Sie sollen abstimmen, vor allem aber dem Parteitag eine entsprechende Kulisse verschaffen.

1.500 Busse stehen bereit, um sie in die Hauptstadt zu bringen. Zur gleichen Zeit rüsten aber auch die Hundertschaften der Polizisten auf - die Furcht vor Anschlägen ist groß. Dennoch: Es soll eine Jubelveranstaltung für Staatpräsident Erdogan werden.

Erdogans Anhänger wittern Morgenluft

Auch wenn das Ergebnis knapp ausgefallen ist: Der große Gewinner des Referendums ist Präsident Erdogan. Er hat für sich eine Verfassung geschaffen, die ihm - im Vergleich mit anderen Staatschefs - außergewöhnliche Macht verleiht. Der Präsident soll künftig sowohl Staatsoberhaupt als auch Parteichef sein. Er kontrolliert die Justiz, kann das Parlament auflösen und Dekrete mit Gesetzeswirkung erlassen. "Rais Erdogan" - oder "Erdogan unlimited" -, ein starker Führer, künftig ohne störende Einschränkungen. Für die Gegner seiner Politik ist es das Ende des Parlamentarismus und der Gewaltenteilung, in einem Land, das sich international immer weiter isoliert.

Erdogans Anhänger aber wittern Morgenluft. Nach Jahren mit Anschlägen, einem gescheiterten Militärputsch und der von ihnen empfunden Zurückweisung durch den Westen. Soll sich die Türkei nun stabilisieren, und für Investoren wieder attraktiv werden. Schon machen sie positive Signale in fast allen Bereichen aus. Die türkische Wirtschaft komme wieder in Schwung, behaupten sie. Ausländische Käufer hätten schließlich seit Jahresbeginn Waren für rund 2,5 Milliarden Euro bestellt. Der Niedergang beginne sich zu verlangsamen. Das alles sehen Erdogans Anhänger als Anzeichen, dass nach dem Referendum das Vertrauen in die Türkei wieder steigt.

Yildirim: Ministerpräsident ohne Macht

Und was das Verhältnis zum Westen anbelangt: da gäbe es doch auch Indien und China, die mit riesigen Märkten lockten, und denen sowieso die wirtschaftlich Zukunft gehöre, sagen Erdogans Anhänger. Die Türkei soll sich also umorientieren. Zudem sollen Rüstungsexporte, Ölförderungen entlang der Küsten und eine weitreichende Entschuldung des Landes für weiteren Wohlstand sorgen - kurz: Für Erdogans Anhänger zeichnet sich die Zukunft rosig ab, was spielen da die kleinlichen Einwürfe hinsichtlich der Verfassung für eine Rolle.

Und selbst Parteichef Binali Yildirim soll am Sonntag in Ankara abgefunden werden, als Trostpflaster für den Verlust seines Postens soll er designierter Ministerpräsident bleiben, bis 2019 neu gewählt wird. Ein Ministerpräsident, der unter einem nahezu allmächtigen Partei- und Regierungschef Erdogan allerdings kaum mehr etwas zu sagen haben dürfte.