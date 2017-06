In der K-Frage kann Angela Merkel ihren Abstand zu Martin Schulz noch einmal leicht vergrößern. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer. Die Unionsparteien gewinnen in den Umfragen erneut dazu. Die SPD verzeichnet zum dritten Mal in Folge Verluste.

von Cornelia Schiemenz

Heute startet in Hannover der Parteitag der Linkspartei. Drei Tage debattieren die Genossen über ihr Wahlprogramm zur Bundestagswahl. Und ausnahmsweise dominieren im Vorfeld mal keine Richtungs-Streitereien oder Personaldiskussionen die Agenda - im Gegenteil: Es ist verdammt ruhig.

Seit fünf Jahren führen die ostdeutsche Sozialistin Katja Kipping und der westdeutsche Ex-Gewerkschafter Bernd Riexinger die Linkspartei. Und man muss ihnen zu Gute halten: Das Führungsduo hat die so widersprüchliche, von Streitereien zerriebene und von Richtungskämpfen ermattete Partei ein wenig geeint. "Die Linke wird einfach gut geführt", meint Katja Kipping selbstbewusst. Punkt.

Debatte übers Wahlprogramm

Und genauso siegessicher und selbstbewusst fährt die Parteispitze nun nach Hannover. Ein halbes Jahr lang wurde am Programmentwurf gefeilt, Ergebnisse von Gesprächen "mitten in der Gesellschaft" und Haustürbesuchen flossen ein und deshalb sei "die Grundlinie des Wahlprogramms einfach super", sagt Kipping. Das Ergebnis ist ein fast 100 Seiten langer Entwurf, der vor allem auf Umverteilung setzt - mehr Hilfen für sozial Schwache, mehr Lasten für vermeintlich Starke. Eine Reichensteuer, eine Mindestsicherung von 1.050 Euro, ein höherer Mindestlohn von zwölf Euro sowie gedeckelte Mieten - damit will die Linkspartei beim Wähler punkten.

Im Vorfeld gingen in der Parteizentrale in Berlin fast 1.300 Änderungsanträge ein. Zwar konnte der Parteivorstand in einer Nachtsitzung einen Großteil abräumen - es bleiben aber immer noch rund 300 Änderungsanträge, die in Hannover für Diskussionen sorgen werden. Es wird hoch hergehen - vor allem bei den Themen Europa, Ökologie, Regierungsbeteiligung. Streit und Debatten sind ausdrücklich gewünscht, schließlich wolle man "nicht wie die CDU enden, wo Dinge nur durchgewunken werden", sagt Bernd Riexinger. "Die Linke zeichnet sich durch eine demokratische Lebendigkeit aus, die man auch auf dem Parteitag spüren soll."

Ein Spitzenteam mit Spitzenkandidaten

Diese Lebendigkeit zeigte sich vor allem zu Beginn des Jahres, als es darum ging, wer wird Spitzenkandidat für die Bundestagswahl am 24. September. Nur zu gern hätte das selbstbewusste Parteispitzenduo diesen Posten für sich beansprucht, musste sich aber geschlagen geben - dem nicht minder selbstbewussten Fraktionsduo Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Der Kompromiss nach einem wochenlang öffentlich ausgetragenen Streit: Zwei plus Zwei. Ein Spitzenteam Kipping/Riexinger unterstützt die Spitzenkandidaten Wagenknecht/Bartsch. Darauf muss man erstmal kommen.

Sarah Wagenknecht

Alle vier werden nun in Hannover sprechen. Und weil man sich auf einmal so einig ist, drohen in den dreißigminütigen Reden gewisse Redundanzen. Oder doch nicht? Halten sich wirklich alle an die ausgearbeitete Kommunikationsstrategie oder schert eine, Sarah Wagenknecht, einmal mehr aus? Zumindest erinnert sie der Parteichef nochmals sanft an genau diese Kommunikationsstrategie, gesteht aber ein, dass es "in der Tonalität der einzelnen Spitzenkandidaten schon mal ein unterschiedliches 'Wording' geben kann."

Rot-Rot-Grün als Option?

Und wie steht es um eine mögliche Regierungsbeteiligung? Die Pragmatiker um Fraktionschef Dietmar Bartsch machen keinen Hehl daraus, endlich in Regierungsverantwortung treten zu wollen. Rot-Rot-Grün, das ist das Ziel, dem man sich Anfang des Jahres, als der Hype um SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf dem Höhepunkt war, schon verdammt nahe wähnte. Nun heißt es bei der Linkspartei, man wolle sich niemanden andienen, Grüne und SPD müssten ihren Willen zu einem wirklichen Politikwechsel öffentlich bekunden. Sarah Wagenknecht erklärt Rot-Rot-Grün gar für tot. Begeisterung geht anders. Und rein rechnerisch reicht es im Moment sowieso nicht.

Es fehlt ein klares Bekenntnis - und zwar von allen drei Seiten. Noch immer scheinen die Linken als die "Schmuddelkinder" des Politikbetriebs zu gelten, mit denen auf Bundesebene eine Koalition undenkbar erscheint. "Das versteh ich auch nicht, wo wir doch so außerordentlich sympathisch sind", lacht Bernd Riexinger die Frage weg, und das tut er in der Tat sehr sympathisch. Resigniert schiebt er hinterher: "Die SPD hatte Hoffnungen geweckt und sie in kurzer Zeit wieder verspielt. Damit hat das ganze Projekt eines Politikwechsels an Glaubwürdigkeit verloren und es wird nun die große Frage sein, ob die SPD zurück in die Spur findet."

Bis dahin gilt für die Linkspartei: kämpfen für sich selbst. Das Wahlziel lautet: drittstärkste Kraft im Bundestag und zweistellig zu werden.