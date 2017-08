Bei einer Mondfinsternis steht die Erde in einer Reihe zwischen Sonne und Mond. In Deutschland und Europa war in der Nacht eine teilweise Verfinsterung zu beobachten. Aber niicht für alle war der Blick frei auf das Himmelsschauspiel.

Mond

In vielen Regionen Deutschlands und Europas haben Hobbyastronomen am Montagabend freie Sicht auf die partielle Mondfinsternis gehabt. Beispielsweise in Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bayern war dernach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vielerorts am fast wolkenfreien Himmel rosa- bis orangefarben leuchtend zu sehen.

Teilweise im Kernschatten

Mond

Der untere Teil war etwas verdunkelt. Dertrat teilweise in den dunklen Kernschatten ein, den die Erde auf der von der Sonne abgewandten Seite in den Raum wirft. Weniger Glück hatten die Menschen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, dem nördlichen Hessen und Teilen Nordrhein-Westfalens: Dort verschleierten laut DWD vielerorts Wolken die Sicht.

Mond

Bei einer partiellen Mondfinsternis stehen Sonne, Erde undin etwa in einer Reihe. Von Deutschland aus war diesmal nur der zweite Teil der Verdunkelung zu sehen, da der Aufgang des Mondes erst nach Mitte der Finsternis erfolgte. Um 21.19 Uhr endete der sichtbare Teil der Mondfinsternis mit Austritt des Mondes aus dem Kernschatten der Erde. Um 22.53 Uhr war die Finsternis beendet.