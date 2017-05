25 Jahre "Krebsmaus" Patentiertes Leben

Es war eine Schlacht ohne Waffen: Trotzdem wurden in dem so genannten "Mäusekrieg" schwere Geschütze aufgefahren. Vor 25 Jahren tobte der Kampf um die "Krebsmaus". Als Sieger gingen Harvard-Wissenschaftler daraus hervor. Sie erhielten ein Patent auf das Tierchen - in Europa ein Novum.

Der wissenschaftliche Nutzen der Krebsmaus ging gegen null, doch die Aufregung war enorm: Vor 25 Jahren brach das Europäische Patentamt in München ein Tabu und erteilte am 13. Mai 1992 erstmals in Europa ein Patent auf ein Säugetier. Die von Wissenschaftlern der Harvard-Universität in den USA gezüchtete und dort zuvor patentierte Krebsmaus führte zu so heftigen Debatten, dass die Wochenzeitung "Die Zeit" von einem "Mäusekrieg" schrieb.

Widerstand mit wenig Echo

Ein sagenhaft großes Bündnis von rund 300 Organisationen lief nach der Patenterteilung Sturm und versuchte den Widerruf zu erreichen. "Keine Patente auf Leben", hieß damals die zentrale Parole, die auch heute noch oft zu hören ist.

Durchsetzen konnte sich diese Haltung allerdings nicht. Nach unterschiedlichen Angaben wurden seither zwischen 500 und 1.000 manipulierte Tiere patentiert und bilden damit die Grundlage für einen regelrechten Markt. So wurden nach den jüngsten Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums 2015 für Tierversuche erstmals mehr als eine Million gentechnisch veränderter Tiere eingesetzt. Binnen zehn Jahren hatte sich die Zahl damit mehr als verdreifacht.

Kritiker: Forschung braucht keine Patente

Christoph Then, der zu den frühen Kritikern dieser Patentpraxis zählt und heute Sprecher des Instituts Test Biotech ist, sagt heute zu der damaligen historischen Entscheidung: "Wir sehen unsere damaligen Bedenken bei Versuchstieren bestätigt". Es entstehe "ein zusätzlicher kommerzieller Anreiz, Tierversuche durchzuführen", sagt Then zu der 1992 in Europa möglich gewordenen Patentierbarkeit von Leben. Für die Forschung sei Patentierung hingegen nicht nötig.

Die bei der Krebsmaus federführenden Harvard-Wissenschaftler schielten wohl auch auf die kommerziellen Möglichkeiten, denn sie hätten ja ihr Wissen auch kostenlos an andere Forscher weitergeben können. Doch sie glaubten in den 80er Jahren an einen entscheidenden Fortschritt im Kampf gegen den Krebs, den sie sich über das Patent schützen lassen wollten.

Klonschaf Dolly lässt grüßen

Den Forschern war damals gelungen, Mäusen ein menschliches Brustkrebsgen einzupflanzen. Schnell erkrankten die Tiere an Tumoren - für die Wissenschaftler eine vermeintliche Chance, nun das Entstehen und Wachsen der Krebszellen zu verstehen. Die Krebsmaus wurde fast so bekannt wie das Klonschaf Dolly und war einer der Stars der aufstrebenden Gentechnik.

Doch die Harvard-Forscher wurden mit ihrer Erfindung nicht glücklich. Die Krebsmaus spielte in der Forschung zunächst keine Rolle, weil mögliche Nutzer sie wegen der drohenden Gebühren nicht einsetzten. Im Laufe der Zeit stellte sich schließlich heraus, dass die Aussagekraft über Krebs durch das Einpflanzen eines Gens viel zu gering ist - der Krebs ist in seinem Entstehen und seiner Ausbreitung wesentlich komplexer, wie die Wissenschaft inzwischen weiß.

Patent ist passé

Inzwischen ist das Patent bereits ausgelaufen, ohne dass es je zu einer besonderen praktischen Bedeutung für die Medizin geführt hätte. Bedeutung hatte es aber für das Patentwesen, es gilt als der Türöffner schlechthin bei der Patentierbarkeit von Tieren und Pflanzen.

Allerdings bewahrheiteten sich auch die Ängste der Kritiker bei Weitem nicht. Denn für die medizinische Forschung gibt es zwar kaum Widerstände gegen die Patentierbarkeit von Tieren. Anders sieht es aber im Bereich von Nutztieren aus.

"Bei Nutztieren herrscht politischer Konsens, dass man solche Patente vermeiden will", sagt Then. Ende vergangenen Jahres setzte deshalb das Europäische Patentamt schon alle Verfahren zu Patenten auf konventionell gezüchteten Pflanzen und Tieren aus. Im Bereich medizinischer Forschung dürften Patente auf Tiere damit weiter eine Rolle spielen, im Bereich der Nutztiere eher nicht.