Pegida-Gründer Lutz Bachmann darf einen Dresdner Flüchtlingshilfsverein nicht mehr als "kriminell agierende Schlepperorganisation" bezeichnen. Darauf einigten sich Vertreter des Vereins und Bachmanns in einem Vergleich vor dem Dresdner Landgericht. Vorbei ist der Prozess für Bachmann damit aber noch nicht.

Bachmann

Der Gründer der fremdenfeindlichen "Pegida"-Bewegung, Lutz, darf den Dresdner Flüchtlingshilfsverein "Mission Lifeline" nicht mehr als "kriminell agierende Schlepperorganisation" bezeichnen. Darauf einigten sich Vertreter beider Seiten am Dienstag vor dem Dresdner Landgericht in einem Vergleich. Derartige Äußerungen seien "zu unterlassen und auch auf anderem Weg nicht zu verbreiten - gleich in welcher Weise und in welchem Medium", erklärte das Gericht. Der Dresdner Verein, der für ein Rettungsboot im Mittelmeer Spenden sammelt, hatte auf Unterlassung geklagt.

Kläger lassen sich auf Vergleich ein

Bachmann

Die Erklärung von Dienstag bestätigte zugleich, dass entsprechende Einträge Bachmanns in sozialen Netzwerken gelöscht seien und "auch in Zukunft nicht mehr wiederholt werden". Solltediese Verpflichtung verletzen, kann der Verein vor Gericht ein Ordnungsgeld in erheblicher Höhe beantragen. "Wir lassen uns schweren Herzens darauf ein", sagte der Verteidiger des Vereins, Johannes Lichdi.

Bachmann

Lichdi betonte in der Verhandlung, dass der Beklagte die Kosten zu tragen habe. Zugleich stellte er heraus, dass die Äußerungen auf der Facebookseite vonletztendlich behauptet hätten, dass der Verein habgierig, aus Eigennutz und auf Kosten der Flüchtlinge agiere - ähnlich wie Schlepperorganisationen. Dabei sei der Verein "das pure Gegenteil von Schleppern" und handele unter Aufsicht der ausländischen Behörden vor Ort, sagte Lichdi.

Bachmann will noch Gerichtskosten vermeiden

"Lifeline"-Initiator Axel Steier war mit dem Ergebnis der Verhandlung zufrieden. "Wir haben uns im wichtigsten Punkt durchgesetzt", sagte er. "Wir sind keine Streithähne", der Verein sei daher dem Vergleich gefolgt. In der Kostenfrage erwarte die Organisation jedoch eine vollständige Übernahme von der Gegenseite.

Bachmanns Verteidigerin Katja Reichel fordert dagegen eine sogenannte Kostenaufhebung. Das hätte eine Teilung der Gesamtkosten für die Anwälte und das Gerichtsverfahren zur Folge. Das Gericht will nach eigenen Angaben zeitnah entscheiden, wer die Zahlung leisten muss.

Bachmann

Im sozialen Netzwerk Facebook hatte, der bei der Verhandlung am Dienstag nicht persönlich erschien, den Verein als "kriminell agierende, private Schlepperorganisation" und als "Gesetzesbrecher" bezeichnet. Die Einträge vom November 2016 sind seit einiger Zeit gelöscht.