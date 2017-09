Trotz aller Sanktionen hat Nordkorea nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe getestet – der bislang größte Atomwaffentest des Regimes. Das Erdbeben war bis in den Nordosten Chinas zu spüren.

Nordkorea dreht an der Eskalationsschraube. Trotz aller Sanktionen startet Machthaber Kim Jong Un einen neuen Atomwaffentest - angeblich eine mächtige Wasserstoffbombe. Die USA warnen, im Fall einer Bedrohung werde es eine massive militärische Antwort geben.

Auf Drohungen gegen die USA und Verbündete werde "eine massive Militärreaktion" folgen, "eine Reaktion, die sowohl effektiv als auch überwältigend" sei, sagte US-Verteidigungsminister James Mattis nach einem Treffen mit Präsident Donald Trump und nationalen Sicherheitsberatern. Die USA zielten nicht auf "die vollständige Vernichtung" Nordkoreas ab, hätten aber "viele Optionen, um das zu tun", sagte Mattis.

UN-Sicherheitsrat berät über Lage

Der UN-Sicherheitsrat berief für diesen Montag eine Sondersitzung ein. Der Antrag dafür wurde von den USA, Japan, Frankreich, Großbritannien und Südkorea gestellt. In weniger als sieben Tagen wird dies die zweite Zusammenkunft angesichts der Bedrohungen aus Pjöngjang sein. Am Dienstag hatte der Rat Nordkoreas jüngsten Raketentest, der auch einen Flug über Japan beinhaltete, scharf verurteilt. Am Sonntag ließ UN-Generalsekretär António Guterres mitteilen, durch den Kernwaffentest sei die regionale Sicherheit deutlich destabilisiert worden.

Nordkorea löste mit seinem sechsten und bisher stärksten Nuklearwaffentest weltweit Sorge und Empörung aus. Das Staatsfernsehen meldete, das Militär habe am Sonntag eine Wasserstoffbombe von "noch nie da gewesener" Kraft erfolgreich gezündet. Die Detonation löste ein Beben aus, das noch in China und Russland zu spüren war. Nach Einschätzung der japanischen Regierung hatte die Bombe eine Sprengkraft von bis zu 70 Kilotonnen, das wäre mehr als vier Mal so viel wie bei der Atombombe von Hiroshima.

Trump: Besänftigungspolitik gescheitert

Nach einer Reihe von Raketentests Nordkoreas wertete die Weltgemeinschaft den Nukleartest als neue Stufe der Eskalation. Nordkorea höre mit seinen feindseligen und gefährlichen Aktionen nicht auf, die südkoreanische Besänftigungspolitik sei gescheitert, schrieb US-Präsident Trump auf Twitter. "Die verstehen nur eins." Ob er damit auf militärische Gewalt anspielte, führte Trump nicht aus. Auf die Frage, ob ein Angriff auf Nordkorea nun eine Möglichkeit sei, sagte er später nur: "Wir werden sehen."

Nach einem Bericht der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua sprachen auch Präsident Xi Jinping und dessen russischer Kollege Wladimir Putin am Rande des Gipfeltreffens der Brics-Staaten über die Lage und bekräftigten ihr Bekenntnis für eine atomare Entwaffnung auf der koreanischen Halbinsel. Das chinesische Außenministerium erklärte in Richtung Pjöngjang: "Hören Sie auf mit fehlgeleiteten Aktionen, die die Situation verschlechtern".